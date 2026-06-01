Warum viele Leute Roland Garros 2026 als den besten Grand Slam seit Jahren bezeichnen

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Viele Menschen betrachten Roland Garros 2026 als den besten Grand Slam seit Jahren. Sicherlich war es einer der unterhaltsamsten und überraschendsten: Ohne den Titelverteidiger Carlos Alcaraz, der verletzt ist, und ohne den großen Favoriten Jannik Sinner, der nach einem Hitzschlag besiegt wurde, und auch ohne Novak Djokovic ist nun sicher, dass der Sieger ein erstmaliger Grand-Slam-Sieger sein wird, geschweige denn ein erstmaliger French-Open-Sieger.

Auf dem Papier klingt der Favorit auf Weltranglisten-3 Alexander Zverev, doch der Druck ist für den Deutschen hoch, der sich einer von vielen als einmalige Gelegenheit gegenübersieht, einen Grand Slam zu gewinnen, ohne weder Sinner, Alcaraz noch Djokovic anzutreten. Am Dienstag trifft er jedoch auf Rafa Jódar, den 19-jährigen Spanier, der derzeit die beste Sandplatz-Bilanz der Liga hat und von zwei Fünf-Sätze-Comebacks gegen Alex Michelsen und Pablo Carreño zurückkommt.

Ebenfalls am Dienstag zwei weitere Versprechen: der 19-jährige Joao Fonseca, Djokovics Henker am Freitag und ebenfalls Sieger gegen Casper Ruud, gegen den 20-jährigen Jakub Mensik.

Am Montag werden die anderen vier Viertelfinalisten zwischen Juan Manuel Cerúndolo entschieden, der letzte Woche Sinner besiegte, und Matteo Berrettini, dem niedriger platzierten (Platz 105 weltweit), aber dem einzigen verbliebenen Grand-Slam-Finalisten neben Zverev, der bei Wimbledon 2021 gegen Djokovic verlor. Die Nummer 6 der Welt, Felix Auger-Aliassime, ist ebenfalls ein sicherer Kandidat für den Finalist und trifft heute auf Alejandro Tabilo.

Flavio Cobolli gegen Zachary Svajda und Frances Tiafoe gegen Matteo Arnaldi bilden heute die anderen Achtelfinale.

Aryna Sabalenka strebt den ersten Roland Garros an – wird es Überraschungen geben?

Auch die Frauenmannschaft überrascht, nachdem die Titelverteidigerin Iga Swiatek ihr frühestes Ausscheiden bei den French Open seit 2019 erlitt, als sie in der vierten Runde gegen Marta Kostyuk ausschied. Ein Höhepunkt wird ein Spiel zwischen der Teenagerin Mirra Andeeva und der 36-jährigen Sorana Cirstea sein, die in dieser Saison in den Ruhestand geht; während Aryna Sabalenka am Montag auf Naomi Osaka trifft.

Wir bleiben dran für einen der unberechenbarsten Grand Slams der letzten Jahre... was auf jeden Fall historisch sein wird, wie es endet.