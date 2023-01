Warum spricht Nintendo plötzlich über Super Mario Odyssey?

HQ

Viele von uns waren wirklich überrascht, als wir unsere E-Mail öffneten und bemerkten, dass es eine von Nintendo gab. Das ist zwar nicht ganz ungewöhnlich, aber es geht in der Regel um neue Spiele und verschiedene Kampagnen. Auf der anderen Seite ging es um ein Spiel, das 2017 veröffentlicht wurde - Super Mario Odyssey.

In der Betreffzeile schrieb Nintendo "Super Mario Odyssey - Erinnerst du dich an das letzte Mal, als du es gespielt hast?", und fügte hinzu: "Vielleicht lohnt es sich, noch einmal an Bord von The Odyssey zu gehen und die Reise noch einmal zu unternehmen". Es hängt wahrscheinlich nur mit der Tatsache zusammen, dass The Super Mario Bros. Movie im April Premiere feiert und Nintendo einige Synergieeffekte wünscht und die Leute daran erinnert, dass es wirklich nur ein exklusives 3D-Super-Mario-Abenteuer für Switch gibt.

Davon abgesehen könnte es auch sein, dass Nintendo etwas geplant hat, entweder DLC für das Spiel (Mario Kart 8 Deluxe hat DLC, erinnerst du dich?) oder sogar ein brandneues Abenteuer. Während es wahrscheinlich vernünftiger ist zu glauben, dass Nintendo ein neues Mario-Abenteuer für ihre nächste Konsole speichern würde, würden wir immer noch gerne wissen, warum Sie denken, dass Nintendo plötzlich entschieden hat, dass es an der Zeit ist, über einen Titel zu sprechen, der dieses Jahr sein 6-jähriges Jubiläum feiert?

Oh, und bitte sagen Sie uns auch, was Sie von Super Mario Odyssey halten.