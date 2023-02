Warum Sie sich auf die Booster Gold TV-Show freuen sollten

HQ

Es ist verständlich, dass James Gunn kürzlich seine und Peter Safrans Pläne für das DC-Universum enthüllt hat. Da Ezra Miller möglicherweise als Flash zurückkehrt, trotz aller Anschuldigungen und Anschuldigungen, die gegen sie erhoben wurden, und der König der Nerds Henry Cavill, der nicht einmal als Superman in Betracht gezogen wird, gibt es ein paar Dinge, über die Fans für eine Weile enttäuscht sein werden.

Es gibt aber auch viele coole und interessante Projekte, die gestern angekündigt wurden. Es gibt den Swamp Thing-Film, der Berichten zufolge ein Horrorfilm sein wird, und wir bekommen auch spezielle Projekte für Supergirl, The Green Lantern und The Authority. Ein weiterer Titel, für den Sie gehypt werden sollten, ist die Booster Gold-Serie.

Für diejenigen, die es nicht wissen, ist Booster Gold ein Superheld, der irgendwie kein Superheld ist. Er ist eigentlich nur ein Krimineller aus der Zukunft, der über die Justice League gelesen und zeitreisende Technologie gestohlen hat, um das Leben eines Helden zu leben. Diese Prämisse allein sollte ausreichen, um Sie süchtig zu machen, da sie uns eine Heldenentstehungsgeschichte geben wird, die sich von vielen anderen unterscheidet. Mit vielen tapferen Außenseitern oder tragischen Antihelden im heutigen Genre sollte Booster Gold ein Hauch frischer Luft sein.

Werbung:

Wie James Gunn bestätigt hat, wird Booster Gold auch interessant sein, da es sich auf das Hochstapler-Syndrom des Titelhelden konzentrieren wird. Wir haben bereits Elemente eines Helden mit Hochstapler-Syndrom durch die Peacemaker-TV-Show gesehen, in der sich der Antiheld nach seinen schurkischen Aktionen in The Suicide Squad selbst in Frage stellte. Wenn wir eine weitere Charakterstudie im Stil von Peacemaker bekommen würden, die mit der fantastischen Natur der Ursprünge von Booster Gold verbunden ist, sollte dies wiederum ein aufregendes Projekt ergeben, wie wir es in DCs Film- oder TV-Geschichte nicht wirklich gesehen haben.

Wir haben Booster Gold bereits zweimal in einem Live-Action-Format gesehen, wobei sein letzter Auftritt tatsächlich im Jahr 2022 in der siebten Staffel von Legends of Tomorrow war. Es scheint jedoch, dass er nur als Teil des großen Cliffhangers der Show in Erinnerung bleiben wird, da eine weitere Staffel von Legends of Tomorrow nicht kommen wird. Aufgrund seiner fehlenden Live-Action-Auftritte wird die kommende Booster Gold-Serie wahrscheinlich für viele als Einführung in den Charakter dienen, und es gibt Gunn und Safran viel kreativen Raum, um uns sowohl einen interessanten Charakter-Deep Dive als auch etwas von der Komödie zu geben, für die der Superheld bekannt ist.

Es mag einige Sorgen geben, dass Booster Gold als ein weiterer witziger, unerträglicher Superheld enden wird, wie viele, die heutzutage Kinos und Streaming-Dienste bevölkern. Aber es muss daran erinnert werden, dass Booster Gold trotz seiner komödiantischen Natur nicht unbedingt ein Charakter ist, bei dem es nur um die Witze geht. Mit dem Aspekt des Hochstapler-Syndroms können wir eine Mischung aus Komödie sehen, die mit einer ernsteren Geschichte über eine Figur vermischt ist, die Comic-Fans schon viel zu lange richtig beachtet sehen wollten.

Werbung:

Schließlich steht Booster Gold mit seinen zeitreisenden Kräften oft im Mittelpunkt einiger großer Storytelling-Events in DC. Dies gibt uns viel Crossover-Potenzial mit dem Superhelden und anderen beliebten Charakteren. Außerdem bedeutet dies, dass der Booster Gold Show in Zukunft deutlich mehr Gewicht beigemessen werden könnte, da Zeitreisen der Schlüssel zu James Gunn und Peter Safrans Vorstellung der DC Univierse sein könnten.