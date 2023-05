Warum Sie Esports live verfolgen sollten

HQ

Als ich an einem strahlenden Morgen in London einrollte, war ich voller Vorfreude auf das bevorstehende Wochenende; nicht nur, um zu sehen, wie sich die Action der Serie entfaltete, als die Titanen des Spiels von Kopf bis Fuß gegeneinander antraten, sondern auch, um in Reichweite jedes Kills, jedes Outplays und jedes Triumphs zu sein, der noch kommen würde.

Als wir aus dem Zug stiegen, gab es sofort ein Summen in der ganzen Stadt - nicht die übliche Hektik, sondern etwas anderes, etwas Zielgerichtetes und voller Vorfreude. Es war Finalwochenende und das große Turnier, das an diesem Ort stattfand, neigte sich dem Ende zu, aber das machte die Statik in der Luft nur noch greifbarer.

Ich begann, die verräterischen Zeichen derer wahrzunehmen, die wie ich hier waren, um den Höhepunkt des Wettbewerbs mitzuerleben. Vielleicht war es etwas Subtiles, ein Rucksack voller Snacks für den Tag und ein Raunen unter Freunden, als sie die bisherigen Zusammenstöße Revue passieren ließen. Manchmal etwas Auffälligeres, eine Flagge, Gesichtsbemalung, Merchandise der Events und Teams - und die gefürchteten, aber allgegenwärtigen Teemo Hüte.

Am Ende war ich ein Experte der Beobachtung und entdeckte, dass es eine gewisse Befriedigung war, diese Hinweise in einer Kutsche oder einer Menschenmenge aufzugreifen, da ich wusste, dass ich mich eine Zeit lang im Epizentrum der wettbewerbsorientierten League of Legends-Gemeinschaft befand.

Als ich weiter durch die tube reiste, verstärkte das elektrische Summen und das Donnern der Tunnel unter der Stadt dieses Gefühl nur. Ich erkannte etwas von mir selbst in anderen Reisenden, die zögerlich auf den Bahnsteigen warteten oder einen Blick zu oft auf Karten warfen, während wir von Station zu Station gingen und auf unsere Haltestelle nach Osten warteten.

Die Spur wurde erst stärker, als ich Stratford erreichte, wo ein geschäftiges Zentrum von Gesichtern nach dem Weg zum Copper Box Arena suchte. Wie um unseren Verdacht zu bestätigen, war das Neonlicht der Werbetafeln MSI in der Gegend allgegenwärtig und beobachtete von oben als Leitfeuer für unser gemeinsames Ziel, als scharfe Hand, die uns zu unserem Ziel führte.

In gewisser Weise war die Ankunft am Veranstaltungsort wie nach Hause kommen. Endlich war ich hier, und ein Lächeln breitete sich auf meinem Gesicht aus, trotz meiner besten Bemühungen, es zu unterdrücken. Seien es die Menschenmassen, die Visitenkarten berühmter Spieler oder sogar die Beats, die aus dem Red Bull DJ-mobile dröhnten (es traf mich auch unvorbereitet), alles war greifbar und real zugleich.

Versteht mich nicht falsch, ich bin so etwas wie ein League esports Superfan, aber selbst ich wurde von der schieren Masse an Menschen überrascht, die sich versammelten und schrien, um hineinzukommen. Ich weiß, dass ich das Spiel genieße, und in einem hypothetischen Sinne müssen das natürlich auch andere Leute tun, aber ich hatte so etwas noch nie erwartet oder gesehen.

Feiern und Festlichkeiten lagen in der Luft, und meine frühere Suche hatte ihr Zuhause gefunden, einen Ort, von dem ich mit Sicherheit wusste, dass alle Mitglieder derselben Gemeinschaft waren. Es gab eine Bestätigung für das Ganze, ein reines Vergnügen. Es war nicht länger ein Hobby, das zu selten von anderen geteilt wurde, sondern eine Facette meines Lebens, die nun im Vordergrund stand und meine Aufmerksamkeit völlig in Anspruch nahm.

Als ich die Arena betrat, war ich überwältigt von dem Ausmaß der Inszenierung, die vor mir lag. Ich gebe zu, ich fragte mich, wie all die derzeit freien Plätze besetzt werden sollten, aber einer nach dem anderen war von Fans besetzt, und als die Spiele begannen, blickte ich auf ein tosendes Meer von Gleichgesinnten.

Ich sah, wie Charaktere mit Genauigkeit und Sorgfalt zum Leben erweckt wurden, die ich nur für Profis für möglich gehalten hätte, und meine Ohren klingelten von den Schreien der skandierenden Fans, als die Profispieler die Bühne betraten, um gegeneinander anzutreten.

Selbst im Vorfeld der Spiele gab es einen großen Unterschied zwischen den normalerweise halb gesehenen Segmenten, die die Szene in Szene setzten und die Talente der Spieler diskutierten. Sowohl diejenigen, die die Analyse durchführten, als auch die Spieler selbst waren da - scheinbar zum Greifen nah - und ich war noch mehr als sonst daran interessiert, was jeder einzelne von ihnen an den Tisch bringen könnte und ob sie es schaffen würden, es vor meinen Augen durchzuführen.

Alleine hineinzugehen war nervenaufreibend, das gebe ich zu, aber ich fand mich bald mit neuen Freunden mit einer Natürlichkeit und Leichtigkeit unterhalten, die nur in einer solchen Umgebung produziert werden kann. Nach jeder Serie und der Veranstaltung als Ganzes nahm ich nicht nur einen Tag Unterhaltung mit, sondern auch neue Erinnerungen und Freunde, mit denen ich sie geteilt hatte.

Der Draft schien wichtiger denn je zu sein, denn ich beobachtete die Reaktionen der Teams und Trainer, als sie darum kämpften, das Spiel mit einem Vorteil gegenüber ihren Rivalen zu beginnen. Während mein üblicher Zynismus für Meta-Picks und Patches diese Phase außer Kraft gesetzt hätte, sah ich das anders.

Vorbei war das traditionelle "Was" des Tauschs von starkem ADC gegen starkes ADC, und an seiner Stelle war das "Warum". Die Prioritäten und Stile der Teams waren vorherrschender als je zuvor, und ich fand mich dabei, wie ich diese subtile Kunst und ihre Shotcalling-Reihenfolge innerhalb jedes Fünf-Mann-Kaders begriff, unabhängig von meinem bisherigen Wissensstand über das Team.

Diese Faszination nahm mit jeder unorthodoxen Wahl nur noch zu, und das schlaue Lächeln, diese Art von Lock-Ins zu Hause zu beobachten, ging in der donnernden und brüllenden Welle der Menge unter, wie eine Art zielstrebiger Organismus, der im Einklang reagiert.

In Spielen hatte jeder Kill, jedes Ziel und sogar besonders schädliche Trades so viel Gewicht. Die Spieler zogen die Aufmerksamkeit aller Augenpaare in der Halle auf sich, einige hofften auf ihren Triumph, andere auf ihre Qualen, und so wurde jeder Input zu Spannung, zu Masse und zu Lautstärke.

Statt durch einen Computer dröhnten die Stimmen der Kommentatoren unausweichlich durch den Saal und erzählten meisterhaft das sich entfaltende Chaos, während einige Fans jubelten und andere verzweifelten, wobei besonders leidenschaftliche fahnentragende Champions ihrer Mannschaften Unterstützungslieder vom Rest des Publikums einsammelten.

MSI 2023 war das erste Mal, dass ich ein esports Event live vom Veranstaltungsort aus gesehen habe, aber nach so einer wundervollen und unvergesslichen Zeit wird es nicht das letzte Mal gewesen sein. Wie so viele Augenblicke zuvor, und mit dem goldenen Weg, der nun für die LPL in Sicht ist, könnte dieses Ereignis in die sagenumwobenen Hallen der Legenden eingehen. Und dieses Mal kann ich sagen - ich war dabei.

