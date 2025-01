Warum schöpfen 80 % der Unternehmen das Potenzial von KI nicht voll aus?

HQ

Eine neue Studie der Aalto-Universität zeigt, dass satte 80 % der Unternehmen die Vorteile der KI nicht nutzen, und es ist nicht die Technologie, die daran schuld ist. Laut Forschern liegt das eigentliche Problem in den emotionalen und verhaltensbezogenen Reaktionen der Mitarbeiter auf neue KI-Tools. Unternehmen investieren zwar stark in KI, aber wenn sich die Führungskräfte nicht mit der emotionalen Seite der Einführung befassen, riskieren sie ein Scheitern. Die Studie weist darauf hin, dass Mitarbeiter KI oft nicht misstrauen, weil sie nicht gut funktioniert, sondern weil sie sich damit unwohl fühlen. In einer Fallstudie eines Beratungsunternehmens wurden die Mitarbeiter zunehmend resistent gegen KI-Tools, die ihre täglichen Aktivitäten verfolgten und Daten manipulierten, um kompetenter zu erscheinen. Die Studie legt nahe, dass Vertrauen – sowohl emotional als auch kognitiv – entscheidend für den Erfolg von KI ist, da Führungskräfte die Gefühle und Bedenken der Mitarbeiter berücksichtigen müssen. Könnte die Auseinandersetzung mit Emotionen also der Schlüssel sein, um das volle Potenzial der KI in einem Unternehmen auszuschöpfen?

Würden Sie darauf vertrauen, dass KI Ihre täglichen Arbeitsaktivitäten verfolgt?

Shutterstock

Werbung: