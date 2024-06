Warum Russell Crowe die Rolle des Aragorn ablehnte

HQ

Er hat einen Gladiator, einen Whistleblower, ein Genie, einen Polizisten und alles dazwischen gespielt, aber er hat nicht den Tolkien-Ritter Aragorn dargestellt, sondern den alten Crowe, und das liegt daran, dass er, nachdem ihm die Rolle angeboten wurde, ein gewisses Zögern in Peter Jacksons Stimme spüren konnte. Das verriet Russell Crowe kürzlich in einem Interview mit dem britischen Lifestyle-Magazin GQ, als er

"Als Kind war ich ein großer Tolkien-Leser, also war ich ziemlich begeistert von der Idee von Herr der Ringe. Aber ich hatte das Gefühl, dass das Studio diese Entscheidung traf, nicht der Filmregisseur. Und ich habe mit Peter Jackson telefoniert, und er hat nicht die Art von Dingen gesagt, die Regisseure zu dir sagen, wenn sie wirklich versuchen, dich für ein Projekt zu gewinnen. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er bereits jemand anderen im Sinn hatte, den er machen wollte. Und wenn ich nach vorne trete und Ja sage, würde ich ihm tatsächlich im Weg stehen. Wir kommen vom selben Ort, also gibt es eine Nuance in diesem Gespräch, die andere Leute vielleicht nicht hören - wir sind beide Neuseeländer - auf seine eigene Weise, ohne dass er etwas Negatives sagt, dass er einen anderen Plan hatte. Also habe ich es einfach dabei belassen."

Die Besetzung von Viggo Mortensen als Aragorn ist wahrscheinlich die beste in allen drei Herr der Ringe-Filmen, was natürlich bedeutet, dass Crowe die richtige Entscheidung getroffen hat.

Oder was sagst du?