Warum Robert Pattinson die einzige Wahl für den Batman des DCU sein sollte

Ich werde hier nicht auf irgendetwas Neues eingehen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass viele von euch auch der Meinung sind, dass Battinson in der (hoffentlich) nahen Zukunft an der Seite von David Corenswets Superman kämpfen sollte. Das Problem ist - zumindest zum Zeitpunkt des Schreibens - James Gunn hat sehr darauf bestanden, dass Matt Reeves' The Batman-Universum Teil von Elseworlds bleibt. Das bedeutet, dass ein neuer Batman sehr wahrscheinlich auf dem Plan steht... während wir einen der besten Batman haben, der auch eine eigene Trilogie bekommt.

Zwei Batmen, die gleichzeitig in zwei verschiedenen Universen auftauchen, klingt nach einem Rezept für eine Katastrophe. Auch wenn man nicht glaubt, dass Battinson die beste Wahl für den größten Detektiv der Welt ist, sind wir uns sicherlich alle einig, dass das für das Publikum nach einer wahnsinnig verwirrenden Zeit klingt. Sie würden auch direkte Vergleiche und einen Wettbewerb zwischen den gleichzeitigen Batmen einrichten. Wer die bessere Leistung erbringt, wird als die endgültige Version des Charakters angesehen, und das war's. Wenn Marvel in den letzten Jahren etwas bewiesen hat, dann ist es, dass multiversale Spielereien nur für einen billigen Pop gut sind. Die Menschen interessieren sich für konsistente, gemeinsame Geschichten, die sich gegenseitig ausspielen, und nicht für individuelle verzweifelte Aufrufe zu zunehmend schwindender Nostalgie.

Die andere Option also, wenn James Gunn und Peter Safran wirklich nichts mit Matt Reeves hinkriegen können, besteht darin, zu warten, bis der Regisseur mit seiner eigenen Trilogie fertig ist. Ebenso keine gute Idee. Die Fortsetzung von The Batman wird 2027 in die Kinos kommen, wobei es wahrscheinlich einige Jahre dauern wird, bis ein dritter Teil veröffentlicht wird. Robert Pattinson wird bis dahin wahrscheinlich in seinen 40ern sein, und das DCU wird sich von selbst so weit entwickelt haben, dass Batman nur in seiner Abwesenheit berüchtigt werden wird.

Der Stil von The Batman passt vielleicht nicht zum actiongeladenen, alberneren Superman, aber was sind Comic- und Superheldengeschichten, wenn nicht vielfältig? Batman und Superman waren schon immer gegensätzliche Ideale, und doch glaube ich nicht, dass das jemals besser in Live-Action umgesetzt wurde als bei The Batman und Superman. Ein glücklicher Zufall, sicherlich, aber einer, den Warner Bros. auf jeden Fall ausnutzen sollte.

Natürlich müssen Kompromisse eingegangen werden. Ich glaube nicht, dass Bruce Wayne aus der Welt von The Batman in absehbarer Zeit gegen Kaiju kämpfen wird, wie wir es in Superman gesehen haben, aber die Pfadfinder- und Problem-Emo-Ästhetik von Corenswet und Battinson sieht bereits so aus, als könnten sie sich sehr gut für ein Team-Up eignen. Was sie gemeinsam haben, ist sowieso viel stärker als die Snyderverse Batman und Superman. Im Gegensatz zum kantigen Henry Cavill Superman ist Corenswets charmanter Superheld immer darauf bedacht, so viele Leben wie möglich zu retten. Obwohl Battinson nicht immer Erfolg hat, versucht er, das Gleiche zu tun. Schaut euch zum Beispiel den letzten Akt von The Batman an. Batman ist bereit, sein Leben wegzuwerfen, um zu verhindern, dass ein elektrischer Draht Menschen schockt, die in einer Flut gestrandet sind, und verbringt dann seine letzten Momente des Films damit, Zivilisten bei der Rettung von Fahrzeugen zu helfen, obwohl er selbst schwer verletzt wurde.

Sowohl The Batman als auch Superman (2025) verstehen die Idee eines Helden besser als die meisten Superhelden-Auftritte der letzten Zeit. Sie konzentrieren sich so stark auf ihre Hauptfiguren, dass sich ihre Alter Egos eigentlich ein wenig unbekannt fühlen. Diese Stärken bedeuten, dass diese beiden Charaktere trotz stilistischer Unterschiede (und der ständigen Fragen, die die Leute Matt Reeves stellten, warum Superman bei den Ereignissen von The Batman nicht geholfen hat) wirklich zusammen auf der Leinwand glänzen konnten.

Unter den Gerüchten über verschiedene Besetzungen und Schauspieler, die aus dem Nähkästchen kommen und sagen, dass sie gerne Batman spielen würden, klinge ich vielleicht ein bisschen wie ein bockiges Kind, aber ich würde lieber überhaupt keinen Batman sehen (bis Reeves fertig ist), als einen weiteren Kreuzritter mit Umhang auf den Straßen des DCU-Gotham zu sehen. Ich denke, dass die Geschichte von James Gunn und Peter Safran auch ohne Batman überleben und sogar gedeihen könnte. Mr. Terrific spielte eine Batman-ähnliche Rolle in der Geschichte von Superman, einem geradlinigen Technikgenie, das meist keine Superkräfte hat.

Das einzige Problem, das ich bei der Einführung von Battinson wirklich sehen konnte, war, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sich sein Charakter neben Robin, Nightwing, der Red Hood, Batgirl und all den anderen Mitgliedern der Bat-Familie weiterentwickelt. Vielleicht könnte The Batman: Part II das ändern, aber ich habe Battinson immer als Solospieler gesehen, der an den Grenzen dessen getestet wird, was er und nur er erreichen kann.

Das könnte dem DCU einen großen Strich durch die Rechnung machen, und wenn das der Fall ist, dann werde ich ein großes altes Stück bescheidenen Kuchen essen. Wenn das aber nicht der Fall ist und es einen Weg gibt, Robert Pattinson in das DCU einzubauen, dann möchte ich in dieser Zeitlinie leben. Ich glaube nicht, dass wir bis zu The Batman: Part II etwas davon hören oder eine Bestätigung sehen werden, also werden wir leider noch eine Weile den Atem anhalten, liebe Battinson-Fans.