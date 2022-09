Warum Mel Gibson die Rolle des Bond ablehnte

HQ

1973 übernahm Roger Moore den Staffelstab als 007, James Bond, von Sean Connery und nur wenige Jahre später wurde Mad Max-Star Mel Gibson tatsächlich von MGM angesprochen, um zu übernehmen. Was er nicht wollte und lehnte es ab. Die Idee eines im Smoking gehaltenen, jungen Mel in der Rolle des größten Spions der Welt ist sicherlich verlockend, da wir bei Gamereactor denken, dass er die Rolle ziemlich gut hätte schultern können.

Mel Gibson über das Anleiheangebot:

"Mir wurden die James-Bond-Filme angeboten, als ich sechsundzwanzig war, was wie vor vierzig Jahren ist, okay? Und sie sagten, hey, wir wollen, dass du der nächste James Bond bist. Und ich dachte darüber nach; Ich war in Australien, ich arbeitete mit Peter Weir. Und ich habe darüber nachgedacht, und ich habe es irgendwie abgelehnt - aus diesem Grund. Weil ich dachte, schauen Sie, was mit dem armen Sean passiert ist, er ist dort für etwa drei Jahrzehnte stecken geblieben."

Danke, JoBlo.