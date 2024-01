Warum Kaitlyn Devers Besetzung als Abby uns eine ganz andere Staffel 2 von The Last of Us bescheren wird

HQ

Die Spekulationen haben endlich ein Ende. Wie viele von uns in den letzten Wochen und Monaten erwartet haben, wurde Kaitlyn Dever für die wohl wichtigste Rolle in The Last of Us Staffel 2 gecastet. Abby ist ein großer Teil des zweiten Spiels, das in der postapokalyptischen Zukunft von Naughty Dog spielt, und so war es immer wichtig, diese Besetzung zu treffen.

Hat HBO das getan? Nun, ich werde mich aus dem Fenster lehnen und ja sagen. Jeder, der Augen hat, kann sehen, dass Abby ganz anders aussieht als Dever, was auf den ersten Blick seltsam erscheinen mag, wenn man bedenkt, wie ähnlich sich die Joel und Ellie aus dem Videospiel und der Serie sind. Aber selbst wenn HBO sich nicht die Mühe machen könnte, eine muskulöse Frau zu finden, die gut schauspielern kann, könnte das Unternehmen in Dever immer noch auf eine andere Art von Gold gestoßen sein.

Bevor wir darauf eingehen, warum ich denke, dass dies eine großartige Wahl für die Besetzung ist, werde ich eine kleine Spoilerwarnung für The Last of Us: Part II einfügen, nur für den Fall, dass du es noch nicht gespielt oder die wichtigsten Handlungspunkte des Spiels gesehen hast. Okay, bist du bereit? Ich glaube, auch wenn Kaitlyn Dever noch nicht so aussieht, als hätte sie die Kraft, einen Golfschläger durch den Schädel eines Mannes zu schwingen, gibt es eine brillante Meta-Geschichte, wenn sie als Abby gecastet wird.

Werbung:

Falls du es nicht weißt: Damals hat Dever ursprünglich für die Rolle der Ellie gelesen. Das war damals, bevor The Last of Us zu der HBO-Serie wurde, die es heute ist, aber es scheint immer noch ziemlich interessant zu sein, dass sie jetzt zurückgebracht wurde. Es ist besonders interessant, wenn man bedenkt, dass Dever in den Spielen eine starke Ähnlichkeit mit Ellie hat.

In The Last of Us: Part II stehen sich Ellie und Abby oft körperlich gegenüber. Abby ist ein Grobian, der in der Lage ist, Läufer mit nichts anderem als ihren Fäusten zu besiegen und alle um sich herum einzuschüchtern, indem sie einfach aufsteht und sich beugt. Ellie hingegen musste auf Schritt und Tritt kämpfen und kämpfen. Sie ist unkrautiger, dürrer und musste schon immer klüger sein, wie sie kämpft. Diese körperlichen Unterschiede scheinen im Laufe des Spiels immer weniger ins Gewicht zu fallen, und wir sehen die Ähnlichkeiten zwischen unseren beiden Protagonisten in The Last of Us: Part II. Mit Kaitlyn Dever als Abby werden wir nicht nur in der Lage sein, die Ähnlichkeiten in den Rachegeschichten der beiden zu sehen, sondern von der ersten Minute an werden wir in der Lage sein, Ellie und Abby in Bezug auf ihr ähnliches Aussehen zu verbinden. Ein bisschen wie eine " Wir sind nicht so unterschiedlich, du und ich" -Situation, aber anstatt bis zum Ende zu warten, um das vollständig zu verstehen, werden wir in der Lage sein, zu sehen, wie es sich entwickelt und alle Ähnlichkeiten zwischen den beiden viel früher zu erkennen.

Dies alles setzt übrigens voraus, dass Dever nicht versuchen wird, Muskeln aufzubauen, die etwa 30 Pfund betragen müssen. Ich bin mir sicher, dass sie es könnte, wenn sie wollte, aber ich denke, es wäre interessanter, wenn sie es nicht täte. Eine der Beschwerden, die die Leute über die erste Staffel hatten, war, dass sie, obwohl sie das lieferte, was die Fans verlangten, - abgesehen von Episode drei - so ziemlich eine Eins-zu-Eins-Nachbildung der Geschichte des Spiels war, was bedeutet, dass Sie, wenn Sie The Last of Us gespielt haben, die Serie bereits gesehen haben. Dass Dever eine andere Art von Abby ist, wird das ändern. Fans sowohl der Serie als auch der Spiele werden sich ein wenig ins Unbekannte begeben, denn auch wenn diejenigen, die The Last of Us: Part II gespielt haben, in der Lage sein werden, zu sagen, was kommt, wird es wahrscheinlich einige Änderungen in der Art und Weise geben, wie diese Ereignisse zustande kommen.

Werbung:

Es wird auch einfacher sein, mit dem Medium Fernsehen in Abbys Perspektive zu wechseln. Wir können innerhalb der Episoden zwischen den beiden hin- und herspringen, während Ellie sie jagt und Abby sich auf eine eigene Reise begibt. Hier geht es weniger um Devers Casting, sondern eher darum, wie ich denke, dass die zweite Staffel die Wahrnehmung von Abby verbessern kann. Aus der Perspektive des Publikums wird sie von dem Moment an, in dem sie die Ergebnisse ihrer Golfstunden vorführt, ein Bösewicht sein, aber wenn wir versuchen wollen, im Laufe der zweiten und dritten Staffel etwas Sympathie mit Abby zu erzeugen, müssen wir zu Beginn etwas mehr Zeit mit ihr verbringen, anstatt ihre Perspektive nur als Teppichzieher in der Mitte der Geschichte zu nutzen.

Devers Casting kann auch dabei helfen. Wenn man sich Abby im Spiel ansieht, schreit ihr Körper geradezu nach Endlevel-Boss. Sie ist ein Kraftpaket und selbst wenn Dever viel trainiert, wird es immer noch schwer sein, das zu wiederholen, was eine gute Sache ist. Es bietet einen gewissen Unterschied und wird uns hoffentlich die Möglichkeit geben, Abby weniger wie den zweidimensionalen Charakter fühlen zu lassen, der sie zu Beginn von The Last of Us: Part II zu sein scheint, sondern mehr wie der Charakter, zu dem sie während der Reise wird, auf die uns das Spiel mitnimmt.

Stimmen Sie zu? Wie sollte man deiner Meinung nach mit Abby in The Last of Us Staffel 2 umgehen? Lassen Sie es uns wissen!