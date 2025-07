Warum Johnny Cage der perfekte Protagonist für Mortal Kombat 2 (und die Serie als Ganzes) ist

HQ

Nachdem ich mir den Trailer zu Mortal Kombat 2 angesehen habe, sieht es so aus, als ob Karl Urbans Johnny Cage unser Protagonist sein wird. Cole Young, der Protagonist aus dem Film aus dem Jahr 2021, ist in zwei Aufnahmen des neuen Trailers zu sehen, von denen er in einer im Hintergrund zu sehen ist. Abgesehen von der zufälligen Wendung der Handlung gehe ich davon aus, dass JC zumindest eine wichtige Rolle spielt, wie er es im ersten Film hätte sein sollen.

Für mich war Johnny Cage immer mit Liu Kang als Protagonist für Mortal Kombat als Franchise verbunden. Scorpion und Sub-Zero sind deine Aushängeschilder, aber die Charaktere mit dem größten Potenzial waren schon immer Johnny und Liu. Johnny fühlt sich besonders gut für Verfilmungen gemacht und das liegt nicht nur daran, dass er früher Schauspieler war.

HQ

Johnny Cage ist ein großartiges Objektiv für das Publikum. Wenn du Mortal Kombat noch nie gespielt hast, sitzt du im selben Boot wie Johnny, wenn er zum ersten Mal auftaucht, sei es im kommenden Film oder in der neu aufgelegten Geschichte von MK9 und dann MK1. Er ist von den Echsenmenschen, den Typen mit den Schwertern, die aus den Unterarmen ragen, und den Blitzgöttern genauso verblüfft wie du. Johnnys ignorante, etwas sarkastische Perspektive gibt einem Schriftsteller einen Protagonisten, der das Publikum durch jede neue Sache, die es lernt, über die Welt und die Überlieferungen informieren kann. Du musst einen Zuschauer oder Spieler nicht mit einem Text überfordern, der einen Star Wars-Film wert ist, der erklärt, was das Mortal Kombat-Turnier ist, was die Politik von Outworld und Earthrealm ist. Das meiste, was man bekommt, ist das, was Johnny sieht, und der Rest ist ein großes Mysterium, das sich im Laufe der Zeit entfaltet.

Werbung:

Johnny Cage ist ein ehemaliger Hollywood-Star und ein unglaublich fähiger Kampfkünstler, aber er kommt einem normalen Kerl am nächsten, den Mortal Kombat hat. Er hat keine Kräfte (abgesehen davon, dass er im Spiel grüne Kugeln wirft und etwas aztekisches Erbe, das er in MKX erworben hat), er wird nicht von Mönchen trainiert und er sieht die Lächerlichkeit des Mortal Kombat-Turniers als das, was es ist. Johnny ist charismatisch, er ist lustig und er hat eine Menge augenzwinkernden Humor, was sich sehr gut für die Mortal Kombat-Serie eignet, die leicht in eine Farce abgleiten könnte, wenn sie sich immer super geradlinig spielen würde.

Ich sage nicht, dass Johnny Cage der witzige Retter von Mortal Kombat ist, aber seine Leichtigkeit verleiht seinem Charakter ein anderes Gefühl der Verbundenheit. Die großspurige Hülle von Johnny ist eine großartige Möglichkeit, ihn vorzustellen, bevor man merkt, wie zerbrechlich diese Hülle ist und der ehemalige Hollywood-Star enthüllt wird. Johnny ist Schauspieler, daher überrascht es niemanden, wenn seine anfängliche Persönlichkeit zur Schauspielerei wird. Aber auch das eignet sich perfekt für die Erzählung eines Films, da es deinem Charakter Tiefe verleiht, die über den Comic-Relief-Mann hinausgeht. Johnnys Höhen und Tiefen liegen alle bei ihm, und so wirst du ihm die Daumen drücken wollen, dass er gut abschneidet. Auch ohne Kräfte wird er zu einem noch größeren Außenseiter.

Es hat mich verblüfft, dass Johnny Cage in Mortal Kombat (2021) völlig abwesend war, vor allem, als ich sah, wie Cole Young im Wesentlichen seinen Platz einnahm. Als geschickter Kampfkünstler, der keine Ahnung hat, was ein Mortal Kombat ist, hat Cole viele Ähnlichkeiten in der Einführungsrolle, die er der Welt spielt, aber ohne Humor oder Tiefe fühlt er sich sehr wie eine leere Wand an. Dann verfällt er in eine gefährliche Selbsteinfügung, als sich herausstellt, dass er ein entfernter Verwandter von Scorpion ist und ausgerechnet Goro besiegt.

Werbung:

Das ist übrigens kein Schlag gegen die Leistung von Lewis Tan. Ich denke, er hat einen tollen Job gemacht, aber es gibt einen Grund, warum Cole Young (noch) nicht in das Spieluniversum von Mortal Kombat aufgenommen wurde. Er ist ein langweiliger, normaler Actionheld in einem Setting, in dem langweilig nie wirklich verwendet werden kann, um etwas anderes zu beschreiben. Johnny Cage sorgt für die zusätzliche Würze, die Sie brauchen. Alle Beweise dafür, dass Johnny ein stärkerer Charakter als Cole ist, gibt es im Mortal Kombat 2 -Trailer. Sein Handlungsbogen ist in ihn eingebaut, er ist voll ausgebildet und bereit, in eine Geschichte eingefügt zu werden. Cole fühlt sich, als wäre er aus einem Netflix-Actionfilm entsprungen, den man leider mitten im Anschauen vergessen würde. Wer er ist, ist nicht so wichtig, sondern was er ist (ein Kämpfer, Nachkomme von Scorpion), was bedeutet, dass man kein Publikum gewinnen kann, das so sehr an ihn gebunden ist.

Wie bereits erwähnt, passt Liu Kang auch in die Rolle des Protagonisten von Mortal Kombat. Der Mönch, der dazu bestimmt ist, Shao Kahn zu besiegen. Der Mann, der sein ganzes Leben für das Mortal Kombat-Turnier trainiert hat, ist ein ehrgeiziger und starker Charakter. Obwohl Liu Kang gut zu den Spielen passt, glaube ich nicht, dass er so gut auf einen Film übertragbar ist wie Johnny Cage. Cage bringt Mortal Kombat auf eine realere, nachvollziehbarere Ebene, während es immer noch mystische Kräfte und blutige Tode hat, während Liu Kang die Mystik nimmt und sie auf den Mond wirft. In Mortal Kombat 11 wird er zu einem halb Blitz, halb Feuergott, während er die gesamte Zeit kontrolliert. Es ist ein wilder Ritt, und doch denke ich, dass er ein Kino voller Leute hinterlassen würde, die sich am Kopf kratzen, anstatt die Faust zu ballen, wenn Johnny Cage den Spagat trifft und jemanden verprügelt.

Ich erwarte nicht, dass Mortal Kombat 2 einen Oscar gewinnen wird, wenn er Johnny Cage in den Mittelpunkt stellt, aber ich denke, dass er sein Potenzial als rauer, lustiger Actionfilm mit dem albernen, abgehalfterten Schauspieler im Vordergrund erfüllen kann. Wenn man auch den Testvorschauen Glauben schenken darf, scheinen die Filmemacher gute Arbeit geleistet zu haben, und ich hoffe, dass ein großer Teil davon meinem Mann JC zu verdanken ist.