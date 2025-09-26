Warum ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um Forza Horizon nach Japan zu bringen? Playground gibt seine Begründung ab

HQ

Die Entwickler von Playground Games werden seit Jahren gebeten, die Forza Horizon -Serie nach Japan zu bringen. Die Spieler wollten sich in den Neonlichtern und der Straßenrennkultur sonnen, in und um die epischen Städte und durch die malerische ländliche Umgebung. Trotz dieses Wunsches mussten wir bis zum sechsten Kapitel der Serie warten, bevor dies Realität wurde, denn Forza Horizon 6, das nächstes Jahr für PC und Xbox Series X/S erscheint, wird endlich ins Land der aufgehenden Sonne reisen.

Warum also jetzt, warum hat Playground so lange gewartet, um ein japanisches Abenteuer anzubieten? In einem Xbox Wire-Blogbeitrag erläutert der Entwickler seine Argumentation ausführlich.

"Das Timing ist richtig, zum Teil aus praktischen Gründen - es fühlt sich jetzt so an, als ob die technische Seite mit der korrekten Darstellung Japans mithalten kann, und die Entwickler von Playground verfügen auch über eine große Menge an Erfahrung aus früheren Spielen."

Art Director Don Arceta fügte auch einige zusätzliche Details hinzu: "Wie bei jedem Horizon-Titel wollen wir sicherstellen, dass wir dem Land in Bezug auf authentische Repräsentation und Open-World-Spielbarkeit von Horizon gerecht werden - und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dies für die Spieler vollständig zu realisieren.

"Das Schöne an Horizon-Spielen ist, dass jedes einzelne uns Erkenntnisse und Möglichkeiten bietet, das nächste noch größer und besser zu machen. Wir haben nicht nur das Feedback der Spieler berücksichtigt, sondern konnten uns auch auf praktischere Dinge konzentrieren - zum Beispiel hat uns der Forza Horizon 5 Hot Wheels-DLC dabei geholfen, die Hochstraßen von Tokio City in FH6 zu entwickeln."

Wir können in diesem Spiel viele kulturell vertraute Elemente erwarten, darunter eines, das die Jahreszeitenmechanik von Forza Horizon anzapft, wo wir uns auf "heiße Sommer, schneereiche Winter und natürlich die ikonische Sakura-Saison freuen können, diese kostbaren Wochen, in denen die Kirschblüten im ganzen Land blühen".

Natürlich sieht es so aus, als würde 2026 ein riesiges Jahr für Xbox-Fans werden, mit Forza Horizon 6 und Fable an der Spitze und Erwartungen an etwas Halo zum 25-jährigen Jubiläum der Serie, und wahrscheinlich sogar Gears of War: E-Day.