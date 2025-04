Warum ist Asterix & Obelix immer noch so beliebt? Alain Chabat: "Sie sind laut, sie sind französisch, sie sind schmutzig..."

HQ

In den kommenden Tagen können Fans von Asterix & Obelix zu Netflix strömen, um eine brandneue Serie mit den unbezwingbaren Galliern zu sehen. Das limitierte Animationsprojekt mit dem Namen Asterix & Obelix: The Big Fight wird am 30. April debütieren, und bevor es soweit ist, hatten wir die Gelegenheit, uns mit dem Schöpfer Alain Chabat und dem Co-Regisseur Fabrice Joubert zusammenzusetzen.

Im vollständigen Interview, das Sie unten mit lokalisierten Untertiteln sehen können, haben wir Chabat gefragt, ob es Herausforderungen oder Erwartungen an Netflix gibt, die Serie auf ein globales Publikum auszurichten und vielleicht etwas von ihrem authentischen französischen Erbe zu verlieren?

Chabat antwortete: "Ich muss sagen, dass ich Ted Sarandos von Netflix kennengelernt habe, und er sagte, mach dir keine Sorgen, mach genau das, was du im Sinn hast, wir wollen deine Vision sehen, und denke nicht daran, für jedes Gebiet zugänglich zu sein, mach einfach deine Vision so gut, wie du willst, erzähle die Geschichte so, wie du willst."

Im Anschluss daran stellten wir auch die Frage, warum die beiden glauben, dass Asterix & Obelix immer noch so beliebt ist, obwohl die Geschichten über 60 Jahre alt sind.

Chabat sagte: "Ich weiß nicht, sie sind so... Ich weiß nicht, sie haben keine Disziplin, sie sind laut, sie sind Franzosen, sie sind schmutzig... "

Joubert fährt fort: "Sie sind nicht organisiert, aber gleichzeitig sind sie in der Lage, für eine gute Sache zusammenzuarbeiten, und so sind all diese Eigenschaften, denke ich, wirklich das, was sie attraktiv macht, und die Leute können sich wirklich mit ihnen identifizieren."

Später im Interview erkundigten wir uns, was als nächstes für Asterix & Obelix ansteht, und schlugen vor, dass nach einem Animationsprojekt und Chabats Live-Action-Projekt mit Mission Cleopatra im Jahr 2002 der natürliche nächste Schritt ein hybrides Projekt wie Who Framed Roger Rabbit? sein könnte

Chabat erklärte: "Ich werde diese Idee sofort stehlen und ich werde die ganze Anerkennung bekommen. Das wäre eigentlich cool. Nein, es gibt eigentlich kein konkretes Projekt. Wir haben einfach... Wir sind fertig, wir haben die Show vor einem Monat abgeschlossen, also sind wir immer noch dabei."

Wenn Sie es noch nicht getan haben, lesen Sie auch unsere vollständigen Gedanken zu Asterix & Obelix: The Big Fight in unserem speziellen Testbericht.