Warum heißt Mario Kart World nicht Mario Kart 9?

Es gibt einen Grund, warum Mario Kart World nicht Mario Kart 9 heißt. Trotz der oft typischen Namenskonvention für die Serie wollte Nintendo mit diesem Spiel über sich hinauswachsen, weshalb man sich entschied, auf einen nummerierten Ansatz zu verzichten und sich stattdessen für einen unorthodoxeren Namen zu entscheiden, der an frühere, bedeutendere Sprünge in der Serie erinnert.

In einem Ask the Developer-Artikel erklärte Produzent Kosuke Yabuki die Gründe, das Spiel mit "World" zu betiteln. Er sagte ausführlich: "Wenn die Idee gewesen wäre, mehr Strecken hinzuzufügen, dann hätten wir es wohl Mario Kart 9 genannt.

"Aber das war diesmal nicht unser Ansatz. Wir wollten die Serie auf die nächste Stufe heben. Also haben wir uns entschieden, die Nummerierung dieses Mal wegzulassen und einen komplett neuen Titel zu wählen, Mario Kart World. Wir hatten also bereits in den frühen Phasen der Entwicklung "Mario Kart World " zu den Konzeptzeichnungen hinzugefügt."

Er ging noch einen Schritt weiter und fügte hinzu: "In früheren Mario Kart-Spielen ging man nach Abschluss eines Kurses zum nächsten Kurs über. Ich dachte jedoch, dass es mit moderner Technologie nicht außerhalb des Bereichs des Möglichen liegt, nahtlos zwischen den Kursen zu wechseln und eine einzige, riesige Welt zu realisieren. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf machten wir uns daran, eine neue Art von Mario Kart zu entwickeln... Und da begannen all unsere Probleme."

Das Team erklärt dann, dass diese Idee, das Franchise zu verbessern, anstatt einfach nur etabliertes Gameplay hinzuzufügen oder zu optimieren, aus der Denkweise heraus entstand, dass sie bereits alles erreicht hatten, was es in früheren Mario Kart Spielen zu erreichen gab. Der Leiter des Planungsteams, Shintaro Jikumaru, hat es sogar ziemlich klar formuliert.

"Ich hatte auch das Gefühl, dass wir mit Mario Kart 8 Deluxe die Formel eines Mario Kart-Spiels, bei dem jede Strecke separat gespielt wird, so gut wie perfektioniert haben. In diesem Sinne hatte ich das Gefühl, dass ein Mario Kart-Spiel, in dem man in einer vernetzten Welt spielt, auch aus der Perspektive eines Entwicklers lohnend wäre. Aus der Sicht eines Spielers kann es sich jedoch manchmal besonders enttäuschend anfühlen, wenn eine Fortsetzung zu viele Dinge ändert. Als jemand, der in der Spieleentwicklung tätig ist, hatte ich das Gefühl, dass unsere erste Herausforderung darin bestand, herauszufinden, wie wir neue Elemente hinzufügen und es dennoch für diejenigen, die frühere Mario Kart-Spiele gespielt haben, zufriedenstellend gestalten können."

Schließen Sie also eine Rückkehr zu einer nummerierten Namenskonvention nicht aus, vielleicht für Mario Kart 10 oder X auf der ganzen Linie, denn vielleicht wird die Serie zu diesem Zeitpunkt keinen massiven Sprung nach vorne in Ideen und Konzepten erfordern und einfach mit neuen Strecken und Funktionen auskommen.