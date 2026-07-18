Warum hat Lando Norris beim Großen Preis von Belgien eine Starterstrafe von 10 Plätzen? Ist es seine Schuld?

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Der amtierende Formel-1-Champion Lando Norris wird den Großen Preis von Belgien an diesem Sonntag mit einer Strafe von zehn Plätzen am Grid beginnen, da sein Team McLaren beschlossen hat, die häufige Unzuverlässigkeit ihrer Motoren in dieser Saison zu beheben – Probleme, die dazu führten, dass Norris in China nicht starten konnte, sowie Probleme in Japan und Monaco.

Die Verantwortung liegt jedoch nicht wirklich bei McLaren, sondern bei Mercedes, dem Anbieter der McLaren-Motoren, die in letzter Zeit häufiger ausfallen als sie sollten (es betraf zum Beispiel auch Andrea Kimi Antonelli aus Mercedes' eigenem Team, der das Rennen in Barcelona nicht beenden konnte). McLaren, eines der Kundenteams von Mercedes, steht ebenfalls vor ähnlichen Problemen.

Die F1-Regeln erlauben nur drei Leistungselektronikeinheiten pro Fahrer im Verlauf einer Saison, und Norris' Auto hat bereits drei davon verwendet. Um die Probleme zu beheben, hat McLaren sein Auto an diesem Wochenende mit einem vierten Antriebsaggregat ausgestattet, obwohl er im Voraus wusste und akzeptierte, dass dies eine 10-Platz-Gritd-Strafe verursachen würde.

Man glaubt, dass McLaren diese vierte elektronische Einheit in der belgischen Strecke eingebaut hat, weil Spa-Francorchamps eine der einfachsten Überholstrecken ist, mit vielen langen Geraden und DRS-Zonen. Es war daher das "kleinere Übel", hier die Strafe zu nehmen, anstatt sie auf einem anderen Circuit zu beanspruchen.