Warum FromSoftware-Fans kein Problem damit haben, Elden Ring: Nightreign Trends nachzujagen

Als Elden Ring: Nightreign zum ersten Mal bei den Game Awards enthüllt wurde, gab es zunächst einen großen Hype, da die Fans dachten, sie würden eine mögliche Fortsetzung des Hits von 2022 bekommen, und dann gab es etwas Skepsis, als weitere Details enthüllt wurden. Ich war mir anfangs unglaublich unsicher bei dieser Prämisse und dachte, es könnte der erste große Fehltritt von FromSoftware nach einer Reihe unglaublicher Veröffentlichungen sein. Nachdem ich das Spiel jedoch gespielt habe (Videovorschau und Gedanken unten), fühle ich mich viel ruhiger, was die Existenz von Elden Ring: Nightreign angeht.

Diese Meinung teilen viele. Es ist wichtig zu beachten, dass niemand behauptet, dass dieses Spiel nach einem Netzwerktest und einigen Vorschauen perfekt sein wird. Ich habe immer noch ein paar Probleme damit, aber viele Fans werden bis zur vollständigen Veröffentlichung warten, bevor sie ihr endgültiges Urteil fällen. Einige haben darauf hingewiesen, dass dies ziemlich heuchlerisch von den Spielern ist, denn wenn ein anderes Studio ein Battle-Royale/Roguelike-Format aus einem erfolgreichen Titel gemacht hätte, würden sie dafür verprügelt werden.

Ich werde nicht so tun, als hätte ein großer Teil der Online-Gaming-Community keine Schwäche für FromSoftware. Es ist die goldene Gans des aktuellen Gaming-Zeitalters, wenn es jemals eine gab, aber dieser Ruf kommt nicht einfach aus dem Nichts. Es ist etwas, das konsequent aufgebaut wurde, wobei der Druck mit jeder neuen Veröffentlichung steigt.

Es gibt ein Maß an Vertrauen, das FromSoftware-Spieler in das Studio setzen, das heutzutage anderswo schwer zu finden ist. Aus diesem Grund kann der Entwickler 35 Pfund für einen DLC verlangen oder ein Spiel erstellen, das auf dem Papier wie eine sehr ehrgeizige Mod klingt (und sich in mancher Hinsicht auch so spielt) und nicht mit einer enormen Menge an Gegenreaktionen konfrontiert wird. In einer Zeit, in der Spiele, die zum Erfolg bestimmt sind, immer wieder auf die Nase fallen, ist das Vertrauen in ein Studio etwas, das viel leichter weggenommen als gewonnen wird. Der Präzedenzfall, den FromSoftware mit Titeln wie dem ursprünglichen Elden Ring, Bloodborne und der Dark Souls-Trilogie geschaffen hat, lässt die Leute wissen, dass sie nicht über den Tisch gezogen werden.

Denn auf der anderen Seite, auch wenn dies nichts anderes als eine Möglichkeit ist, schnelles Geld zu machen, können Sie sicher sein, dass der Glaube in Zukunft gebrochen wird. Wie bereits erwähnt, ist sich FromSoftware des Drucks, der auf seinen Schultern lastet, sehr bewusst, und seine Fans sind in der Lage, dies auch anzuerkennen, was wiederum bedeutet, dass es das Gefühl gibt, dass keine Seite die andere verletzen will.

Es mag sich wie zappelndes Fanboying anhören, aber wenn man sich ansieht, warum so etwas wie Elden Ring: Nightreign eher mit Jubel als mit Buhrufen quittiert wird, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Vergleich dieser Veröffentlichung mit einem anderen Studio, das einem Trend hinterherjagt, sehr wenig dazu beitragen wird, die Meinung der Fans zu beeinflussen. Gaming ist ein subjektives Medium, und wenn wir in den letzten Jahren etwas gelernt haben, dann, dass immer mehr Gamer ihre Stimme hören wollen. Online gibt es riesige Communities, die sich der Diskussion über jeden kleinen Teaser von FromSoftware widmen, was das Engagement dieser Fans zeigt. Dieses Engagement, diese Hoffnung, dass jedes neue Spiel besser wird als das letzte, könnte dazu führen, dass die Leute nicht ehrlich mit ihrer Kritik an den Spielen von FromSoftware sind, aber zu sagen, dass dies der Hauptgrund ist, warum die Leute Nightreign nicht ablehnen, wäre eine viel zu verkürzte Zusammenfassung.

Stattdessen müssen wir einfach die Starpower dieses Studios anerkennen. Genauso wie du als Kind immer deinen Lieblingswrestler oder deine Lieblings-Zeichentrickfigur angefeuert hast, wirst du nicht sofort zum Hasser, sobald etwas schief aussieht, auch wenn es anfangs einige Alarmglocken läuten lässt. Wir haben noch ein paar Monate bis zur Veröffentlichung von Elden Ring: Nightreign, und in dieser Zeit werden wir wahrscheinlich nicht viel kennenlernen. Aber wenn die Bewertungen eintreffen, werden wir sehen, wie FromSoftware mit dieser experimentellen Version abgeschnitten hat. Vielleicht haben sie den Glauben der Fans belohnt, vielleicht auch nicht, aber Tatsache ist, dass der Glaube noch lange bestehen bleiben wird, auch wenn Nightreign nicht genau das ist, was sich die Leute erhofft hatten. Dies ist ein Spin-off, das Knoblauchbrot liegt auf dem Tisch, während wir auf unser Hauptgericht warten, das wahrscheinlich das nächste große Einzelspieler-RPG sein wird, an dem das Studio arbeitet. Für seinen Preis, sein Vertrauen in eine gewinnende Gameplay-Formel und vieles mehr hat es vorerst den Daumen nach oben, und obwohl es stimmt, dass die Spieler bei diesem Experiment eines anderen Studios härter gewesen wären, ist dies ihre kostbare FromSoftware. Im Guten wie im Schlechten, das bleibt Ihnen überlassen.