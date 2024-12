Warum findet das Spiel Fenerbahçe gegen Athletic Club Europa League heute statt statt am Donnerstag?

HQ

Europa League kehrt diese Woche zurück, für die letzte Spielwoche des Jahres, und wie die Champions League läuft auch die neue Ligaphase an, in der die Mannschaften beginnen, dauerhafte Plätze einzunehmen, insbesondere die beiden Hot Spots: um den 8. Platz, der die direkte Qualifikation für das Achtelfinale ermöglicht, und den 24. Platz.

Wie es in Champions League der Fall ist, dürfen diejenigen, die zwischen den Plätzen 9 und 24 landen, ein K.O.-Spiel spielen, aber diejenigen, die den 25. Platz oder darunter belegen, steigen ab.

In dieser Woche wird ein Spiel früher als üblich ausgetragen: Fenerbahçe (15.) empfängt Athletic Club (3.). Dieses Spiel wurde vorverlegt, um zu verhindern, dass zwei Spiele gleichzeitig in der Stadt (Istanbul) ausgetragen werden.

Am Donnerstag spielt Istanbul Basaksehir ebenfalls zu Hause in der Conference League gegen Heidenheim. Damit die lokalen Sicherheitskräfte in der Lage sind, die Spiele ordnungsgemäß zu verwalten, verhindert die UEFA, dass zwei Fußballspiele am Champions, Europa oder Conference League am selben Tag in derselben Stadt ausgetragen werden.

Istanbul hat derzeit vier Klubs in europäischen Wettbewerben: Fenerbahçe, Galatasaray y Besiktas in der Champions League und Istanbul Basaksehir in der Conference League.

Europa-League-Spiel am Mittwoch um 16:30 Uhr MEZ, 1 Stunde vorher britischer Zeit



Fenerbahçe vs Athletic Club



Alle Europa-League-Spiele am Donnerstag, 12. Dezember

Die Spiele werden um 18:45 Uhr MEZ ausgetragen, 1 Stunde vorher in britischer Zeit



Roma gegen Braga



Viktoria Pilsen gegen Manchester United



Malmö gegen Galatasaray



Olympiakos gegen Twente



PAOK vs Ferencváros



Ludogorets gegen AZ Alkmaar



Union SG gegen Nizza



Hoffenheim gegen FCSB



Die Spiele werden um 21:00 Uhr MEZ, 1 Stunde vorher in britischer Zeit gespielt



Ajax gegen Lazio



Porto gegen Midtjylland



Bodø/Glimt vs Beşiktaş



Elfsborg gegen Qarabağ



Maccabi Tel-Aviv gegen RFS



Lyon vs Eintracht Frankfurt



Rangers gegen Tottenham Hotspur



Real Sociedad vs Dynamo Kiew



Slavia Praha - Anderlecht