Warum finden diese Woche alle Champions League Spiele zur gleichen Zeit statt?

HQ

Die Ligaphase der UEFA Champions League endet diese Woche endlich. Das neue Format, das in der Saison 2024/25 debütierte, hatte ebenso viele Fans wie Kritiker, aber es ist unbestreitbar, dass es die Spannung etwas länger verlängert hat, da jede Mannschaft vor den K.o.-Runden acht statt sechs Spiele absolvieren muss.

Diese Woche endet die Ligaphase, die die Gruppenphase ersetzt hat. Aber da die meisten, wenn nicht sogar alle Mannschaften davon abhängen, was die anderen Mannschaften tun werden, um zu sehen, wie sie in der Tabelle abschneiden, hat die UEFA beschlossen, dass alle Spiele zur gleichen Zeit gespielt werden.

Es ist in den meisten Ligen üblich und wurde zum ersten Mal auf Champions League angewendet. Auf diese Weise werden Mannschaften, die normalerweise am Mittwoch spielen würden, nicht von dem konditioniert oder abgelenkt, was andere Mannschaften am Dienstag getan haben, und werden sich nur auf ihre eigenen Spiele konzentrieren.

Also, wann sind diese Spiele? Das gewählte Datum war morgen, Mittwoch, 29. Januar, um 21:00 Uhr MEZ (eine Stunde weniger in Großbritannien). Alle Mannschaften spielen zur gleichen Zeit, es ist wie ein Fest für Fußballfans, aber auch ein kleiner Albtraum, vor allem für die neun Mannschaften, die sich das Ticket für die nächste Runde noch nicht gesichert haben und deren Überleben nicht allein von ihnen abhängt, wie Manchester City, Suttgart, Benfica oder Paris Saint-Germain.