Warum feierte Nosferatu an Weihnachten und nicht an Halloween Premiere?

Es ist eine merkwürdige Sache, wenn ein Horrorfilm wie Nosferatu Weihnachten als Veröffentlichungsdatum wählt, anstatt die gruselige Jahreszeit von Halloween. In einem kürzlichen Interview mit Vanity Fair erklärten Regisseur Robert Eggers und Produzent Chris Columbus, warum sie diese Entscheidung getroffen haben, und es stellt sich heraus, dass der Wahnsinn Methode hat. Laut Eggers ist die Idee, etwas Düsteres vor einem friedlichen Hintergrund zu spielen, nicht neu, und Gremlins war ein Wendepunkt für ihn. Er glaubt, dass Weihnachten, das traditionell als Zeit der Freude und des Familientreffens angesehen wird, den perfekten Kontrast zu einer schrecklichen Geschichte wie Nosferatu bietet.

Interessanterweise ist dies nicht das erste Mal, dass sich ein Horrorfilm für eine Weihnachtsveröffentlichung entschieden hat. Columbus teilte mit, dass das Team bei den Diskussionen über das Veröffentlichungsdatum ursprünglich an Halloween gedacht hatte, aber bereits jedes Wochenende im Oktober mit Horrorfilmen ausgebucht war. Sie befürchteten, dass Nosferatu in dem Durcheinander verloren gehen würde. Die Lösung? Ein Weihnachtsdebüt. Columbus verwies sogar auf Der Exorzist, der vor vielen Jahren ebenfalls mit einer Weihnachtsveröffentlichung Erfolg hatte.

Am Ende war das Team der Meinung, dass die unheimliche Atmosphäre von Nosferatu in Kombination mit der Weihnachtskulisse ein unvergessliches Erlebnis für die Kinobesucher sein würde. Auch die Besetzung des Films hat sich begeistert über die Veröffentlichung geäußert, wobei ein Schauspieler humorvoll sagte: "Wer liebt es nicht, an Weihnachten einen guten Horrorfilm zu veröffentlichen?" Es scheint, dass die Strategie, einen Horrorfilm während der Feiertage zu veröffentlichen, immer beliebter wird.

Was denkst du – ist Weihnachten eine großartige Kulisse für einen Gruselfilm wie Nosferatu ?