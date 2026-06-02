Warum Fahrer glauben, dass der Große Preis der Formel 1 Monaco dieses Jahr besser sein wird

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Der Große Preis von Monaco in der Formel 1 findet an diesem Wochenende statt, und ausnahmsweise freuen sich die Fahrer darauf, in den Straßen von Monte Carlo und La Condamine zu fahren, einer der ikonischsten F1-Strecken, die von Fahrern und Fans aber oft verabscheut wird, weil die engen Straßen kaum Überholchancen bieten. und die Rennen werden langweilig.

In dieser Saison könnte Monaco jedoch mit dem umfangreichen neuen Reglement, das in der Formel-1-Welt für große Kontroversen gesorgt hat, anders werden. Formel-1-Führer Andrea Kimi Antonelli von Mercedes sagte, dass "wir vielleicht einige Überholmanöver sehen könnten, weil die Autos kleiner sind", während der Monegasse Charles Leclerc, der in diesen Straßen aufgewachsen ist, der Meinung ist, dass Monaco "eine gute Strecke sein sollte".

Antonelli und Leclerc glauben, dass der Große Preis von Monaco diesmal mit den neuen F1-Regeln besser sein könnte

Es gibt einige Gründe: Die Autos sind jetzt kleiner und leichter, sodass Überholmanöver etwas machbarer sein könnte. "Natürlich muss man trotzdem massiv investieren, um den Schritt durchzusetzen, aber ich denke, es wird nicht unmöglich sein", sagte Antonelli (via Sky Sports).

Aber noch wichtiger ist, dass die vielen langsamen Kurven und weniger Geraden dazu führen, dass die elektrischen Batterien der Autos häufiger aufladen, sodass das Energiemanagement in den 50/50-Hybridbatterien kein großes Problem darstellt, anders als bei den meisten Strecken, bei denen Fahrer die Batterien strategisch reservieren müssen, um auf Geraden zu fahren und die Batterien aufzuladen (was große Geschwindigkeitsdifferenzierungen verursacht und das Unfallrisiko erhöhen kannsowie die Qualifikation weniger auf "reines" Rennen beschränkt).

"Ich denke, die elektrische Seite wird in Monaco viel weniger groß sein, einfach weil wir mit all den vorhandenen Kurven ziemlich viel Energie tanken müssen", sagte Leclerc, der 2024 in Monaco seinen ersten Pokal gewann. "Also, ich freue mich ziemlich auf Monaco, das sollte eine gute Strecke für diese Autos werden.Antonelli stimmte zu und sagte, es werde "super einfach" für die Batterie sein.

Der Große Preis von Monaco am 7. Juni wird zudem McLarens 1.000. Rennstart sein.