Warum Elon Musks KI-Game-Studio nur eine schlechte Idee sein kann

Obwohl er jetzt eine Weile immer wieder darüber gepostet hat, scheint Elon Musk immer entschlossener zu werden, mit seiner xAI ein KI-Gaming-Studio zu gründen, in der Hoffnung, "Videospiele wieder großartig zu machen".

Dieser Schritt liest sich weitgehend so, als würde Elon wieder einmal in unbekannte Gewässer eintreten, in der Hoffnung, den Erfolg derjenigen zu nutzen, die tatsächlich wissen, was sie tun. Da er selbst ein begeisterter Gamer ist, steht außer Frage, warum er sich für das Medium interessiert, aber mit seinen eigenen kühnen Behauptungen einzusteigen, fühlt sich für die Branche ungefähr so nützlich an, wie eine Bowlingkugel in einen Fischteich zu werfen.

Dass Musks KI-Gaming-Studio eine schlechte Idee ist, hat wenig mit seiner Politik zu tun. Wenn jemand die gleiche Idee hätte und genauso unerfahren wäre, würde ich die gleiche Schlussfolgerung ziehen. Es ist einfach so, dass dies ein Mann ist, der über die Ressourcen verfügt, um in der Lage zu sein, das in die Realität umzusetzen, was im Wesentlichen die Laune von ein oder zwei Tweets ist.

Es ist höchst unwahrscheinlich, dass irgendetwas aus diesem vorgeschlagenen Spielestudio wird, außer einem Mindestmaß an Hype, der von den treuesten Fans von Elon und den größten Hassern von allem, was mit einem W beginnt und sich auf Cola reimt, angetrieben wird. Die Jahre, die es dauern würde, ein Spiel zu entwickeln, das den Standards entspricht, die Elon und die Spieler erwarten würden, sind wahrscheinlich mehr Aufwand, als Herr Musk erwartet hat. Ein Spiel zu machen ist schwer. Wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem Sie ChatGPT einfach bitten können, es für Sie zu tun. Es liegt sogar weiter zurück als die sogenannten KI-Filme, die aussehen wie eine Tech-Demo, die ein ekelhaftes inzestuöses Baby mit einem Ölgemälde gemacht hat. Es ist wahrscheinlich, dass dieser Aufwand dazu führt, dass das xAI-Studio als Konzept bestehen bleibt, etwas, das immer wieder zur Unterstützung herangezogen werden kann, aber keine Ergebnisse liefern wird.

Selbst wenn die Arbeit an einem KI-Spiel beginnt, wie auch immer das aussehen mag, gibt es einen klaren Mangel an Richtung und Zweck für dieses Studio und welches Projekt es auch immer hervorbringen kann. Wenn man sich die Beiträge von Elon anschaut (die überall in diesem Artikel verstreut sind), insbesondere das Video unten, scheint es, dass der einzige Wunsch, den er hat, darin besteht, DEI zu entfernen und vom Spielen aufzuwachen. Wie so oft bei diesen Argumenten sind diese beiden Schlagworte für wenig mehr als das Zusammentrommeln von Ideen in den Köpfen der Menschen, was sie für schlecht halten. Auch in dem kurzen Video wendet sich Musk wie ein gescheiterter Stand-up-Comedian an das Publikum und sagt, er hasse es, wenn ein Spiel von "DEI woke bullshit" unterbrochen wird.

Sind einige Spiele progressiv? Natürlich, das war schon immer so. Haben einige Spiele Dialoge, die sich so anfühlen, als wäre die Personalabteilung im Raum? Sicher. Zu argumentieren, dass die Kunst getötet wurde oder dass die Politik das Spielen überholt hat, ist jedoch stark verkürzt, insbesondere in einem Medium, in dem man sich aussuchen kann, womit man sich beschäftigen möchte. Es ist sehr interessant, dieses Argument von jemandem zu hören, zu dessen jüngsten Obsessionen Diablo IV und Path of Exile 2 gehören, zwei Titel, die erst vor kurzem veröffentlicht wurden. Wenn der ganze Zweck dieses Studios nur darin besteht, ein Anti-Woke-Spiel zu machen, dann ist das einfach nicht gut genug, um mit den besten Spielen, die wir heute sehen, zu konkurrieren, genauso wie ein Spiel, das seine Verkaufszahlen daran festmacht, dass es woke ist, kein breites Publikum gewinnen wird.

Natürlich stehen wir zu diesem Zeitpunkt noch ganz am Anfang, aber normalerweise, wenn wir die Ankündigung eines neuen Studios sehen, weiß dieses Studio, was es schaffen will. Egal, ob es sich um umfangreiche RPGs oder gut ausgearbeitete Erzählungen handelt, du wirst wissen, worauf du dich einlässt, zumindest in einem vagen Ausmaß. Aber mit dem xAI-Studio gibt es keine Ahnung - zumindest keine, die der Öffentlichkeit gewährt wird - was dieser heilige Gral der Spiele sein wird. Erstelle so viele Bilder von einem weißen, gemeißelten Mann als Ritter, wie du willst, das wird es nicht zu einem spielbaren, unterhaltsamen Spiel machen. Die Leute in den Kommentaren zu Elons Beitrag haben alle möglichen wilden Erwartungen, aber leider ist die wahrscheinlichste Option für sie, dass keine davon erfüllt wird.

Sogar die Vorstellung, dass es sich um ein KI-Spielestudio handelt, liefert eine lächerliche Gegenüberstellung zu Elons eigenen Argumenten, dass die Kunst zerstört wird. Nichts sagt, dass die Kunst zurück ist, wie die Beteiligung einer allmächtigen Maschine, die alles erzeugt, oder? Es geht nicht nur um die Tatsache, dass KI zu diesem Zeitpunkt nur zur Unterstützung der Spieleentwicklung in Betracht gezogen wird, sondern auch darum, dass wieder geschäftstüchtige Menschen in einen kreativen Raum eintreten und denken, dass zwei magische Buchstaben als Ersatz für die endlosen Stunden dienen können, die es braucht, um einen Film, ein Spiel oder ein Buch zu erstellen. Es geht nicht nur darum, etwas zu machen, das hübsch aussieht und sich gut spielt. Je bewusster die Spieler werden, was in die Entwicklung einfließt, desto beeindruckender wird es, zu sehen, wie viel Sorgfalt ein Entwickler in die Details steckt. Kingdom Come: Deliverance II, Baldur's Gate III und Astro Bot sind nur einige aktuelle Beispiele für Spiele, die heute mehr denn je zeigen, dass eine menschliche Hand uns immer noch zu unseren besten Erlebnissen führen kann.

Das ist etwas, von dem ich nicht glaube, dass die KI-Enthusiasten es jemals verstehen werden. Es ist eine beeindruckende Technologie, die in Zukunft immer häufiger eingesetzt werden wird, aber nur die Buchstaben auf etwas zu klatschen, um zu versuchen, einen Hype zu erzeugen, fühlt sich einfach hohl an. Wenn dieses Studio Früchte trägt, wenn Elon Musk ein Spiel macht, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie es der Grafik weniger schaden soll als die Spiele, die ihn anscheinend die ganze Zeit unterbrechen, um über Woke-Unsinn zu reden.