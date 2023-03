Warum Disney sich weigert, die Originalversionen der Star Wars-Trilogie zu veröffentlichen: "Niemand kümmert sich"

HQ

Alle von uns, die mit George Lucas' originaler Star Wars-Trilogie aufgewachsen sind, würden töten, um die alten Originalfilme ohne die 90er-Jahre-Änderungen mit beschissenen Computereffekten auf UHD 4K Blu-ray zu veröffentlichen. Natürlich wissen LucasArts-Besitzer Disney das, aber sie haben immer noch keine Pläne, sie wieder zu veröffentlichen. Laut Mandalorian-Regisseur Jon Favreau ist Disney zuversichtlich, dass sich niemand darum kümmern würde.

"Glaubst du, irgendjemand außer uns, wie die Leute, die damit aufgewachsen sind, würde sich darum kümmern? Das ist es, was ich herausgefunden habe: dass die jüngeren Leute eine ganz andere Wahrnehmung davon haben, was Star Wars ist, weißt du? Jede Generation... Für die Millennials sind es die Prequels, für jüngere Leute... Manchmal ist es The Clone Wars."

Danke, Moovy TV.