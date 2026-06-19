Warum die God of War: Laufey Gegenreaktion ungerechtfertigt ist

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Während Sonys State of Play am 2. Juni wurde ein Spin-off der beliebten God of War-Reihe mit dem Titel 'God of War: Laufey ' angekündigt, in dem 20 Minuten bisher nie gesehenes Ingame-Material geteilt wurden, und darin bekamen die Fans einen Einblick in die magische Welt, die die Protagonistin Faye (gespielt von Deborah Ann Woll) durchquerte, um nach Hause zu Kratos und Atreus zu gelangen. Neben ihr führen sie ein etwas Forspoken-ähnlicher Geleewürfel und sein Schwertfreund in Sicherheit (Phranque, der kosmische Würfel, wird von Schauspieler Jack Quaid gespielt und Rue, das Schwert, von der Schauspielerin Perlina Lau).

Nur wenige Minuten nachdem der Titel verkündet wurde, überschwemmte frauenfeindlicher Hass das Internet. 'God of Woke' und 'God of War: Laundry' wurden zu beliebten Online-Suchanfragen.

Zwei Dinge können gleichzeitig wahr sein. Die Welt von Laufey wirkt weit entfernt vom ursprünglichen God of War-Material, und die Begleiterwahl wirkt so fehl am Platz, dass es an ein Nintendo-Fantasyspiel mit sprechenden Objekten als Sidekicks erinnert. Wie der ursprüngliche Schöpfer der Serie, David Jaffe, während der Ankündigung auf der State of Play in seinem Stream sagte: "Das ist nicht God of War. Ich weiß nicht, was zum Teufel das ist. Das ist wie ein Fantasyroman." Es ist ein mutiger Schritt von Santa Monica Studio, eine geliebte IP zu nehmen und den 'Gott des Krieges' aus 'Gott des Krieges' zu entfernen, aber indem man eine frische Perspektive aus einer bereits etablierten Figur der Serie bietet, könnte God of War: Laufey der frische Wind sein, der in einem männerdominierten Genre gebraucht wird.

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Nur weil ein Spiel – ein Spin-off – eine neue Richtung einschlägt und mit verschiedenen Welten, Begleitern und Protagonisten experimentiert, bestimmt das nicht die Qualität des Spiels. Eines der erfolgreichsten Spiele des Jahres 2026, Resident Evil Requiem, verfolgte einen einzigartigen Ansatz für die Serie mit vertrauten und neuen Gesichtern, zwei Handlungen, die austauschbar gespielt werden und einzigartige Kampfstile bieten. Für Capcom war dieser Schritt sehr erfolgreich und etablierte Resident Evil Requiem und Grace Ashcrofts Geschichte als eine der wichtigsten der Serie. Interessanterweise erhielt dieses Spiel bei seiner Ankündigung aus denselben Gründen, aus denen God of War: Laufey ebenfalls heftig kritisiert wurde.

Die Leute sind verärgert, dass eine Frau den Titel anführt. Faye ist kein neuer Charakter in der God of War-Reihe und war eine Schlüsselfigur in Kratos' Geschichte, wobei er sogar kommentierte, sie habe "wunderschön gekämpft", als sie lebte (was definitiv stimmt, da ihr Kampf im Gameplay-Material großartig war). Im Trailer erwacht Faye in Everywh, einem Reich, in dem verschiedene Götter um Macht kämpfen. Es ist voller gefährlicher Magie und skrupelloser Götter und ist der perfekte Schauplatz für ein God of War-Spin-off.

Faye schreitet furchtlos durch das Überwuchs von Everywhen und kämpft sich erbittert durch eine Horde mysteriöser Pflanzen-Kreaturen-Hybriden, wobei sie ihre Angriffe mühelos durchschneidet. Ihre Bewegung und ihr Kampf wirken befriedigend und mühelos und bieten einen fesselnden und spannenden Kampf. "Ich habe dir doch schon gesagt, ich werde dich töten!" schreit sie Begtse an, während er sie verspottet und ihre Macht missversteht, ähnlich wie manche, die diesen Trailer gesehen und im Internet ihre Meinung äußern. Das Gameplay-Material endet damit, dass Faye Begtse den tödlichen Schlag landet, ihm letztlich das Gegenteil beweist und den Kampf gewinnt.

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Eine Sache ist zu bemerken: Der seltsame Würfel, der während Fayes Kampf durch die Arena gleitet, ist etwas ablenkend und bietet hin und wieder einen (etwas) hilfreichen Schubs für Angreifer im Kampf, oft zum Missfallen der Gegner, was zu einem großen Sturz führt, bei dem der Würfel besiegt durch die Arena fliegt. Das wirkt für einen God of War-Titel sehr fehl am Platz, und es ist verständlich, dass viele Fans, die zum ersten Mal auf den Trailer reagieren, überrascht sein könnten, wie anders sich dieses Spiel im Vergleich zu den vorherigen Teilen anfühlt. Dies waren jedoch nur die ersten 20 Minuten Spielzeit für das, was wir als 20-30-stündiges Spiel erwarten konnten, basierend auf den anderen Teilen der Serie. Santa Monica Studio hat immer reichhaltige und umfangreiche Spiele geliefert, die umfangreich sind und mit ziemlicher SicherheitGod of War: Laufey keine Ausnahme sein werden.

Es ist so schade, dass wir im Jahr 2026 immer noch frauenfeindliche Äußerungen in der Gaming-Community sehen. Als Journalistin und Gaming-Enthusiastin war es immer etwas Besonderes, weibliche Figuren in Spielen als kraftvolle und einzigartige Protagonistinnen zu sehen. Was God of War: Laufey betrifft, so spiegelt die ungerechtfertigte und bizarre Kritik, der Santa Monica Studio durch eine starke Frau an der Spitze eines Spin-off-Spiels ausgesetzt ist, die starren und unbeweglichen Standards der Gaming-Community widerspiegeln, die veraltet und unvereinbar mit unserer Zeit sind. Diese Gegenreaktion wäre nicht halb so aggressiv, wenn zum Beispiel Atreus der Protagonist wäre. Das Geschlecht hat hier alles mit der Kritik zu tun, und es ist fair zu sagen, dass es deprimierend ist, dass die Menschen im Jahr 2026 immer noch Angst davor haben, Frauen als Machtfiguren zu sehen. Faye ist eine Repräsentation aller Frauen; Stark und badass. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zu sehen, wie wütend manche Leute über dieses Casting sind, hat mich noch mehr dazu gebracht, das Spiel mitspielen zu wollen...