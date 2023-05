Warum der PvE-Modus von Overwatch 2 so wichtig war

HQ

Du hast wahrscheinlich schon die Nachricht gesehen, dass Overwatch 2 seinen PvE-Modus verschrottet hat. Oder zumindest haben die Entwickler von Blizzard verraten, dass sie die Kampagne, die sie bereits bei der ersten Enthüllung des Spiels versprochen haben, nicht liefern können. Irgendwann wird es Story-Missionen geben, aber wir werden keine Heldentalente, keinen langfristigen Fortschritt oder ähnliches bekommen. Im Grunde genommen wurde das PvE, das wir uns erhofft hatten, das PvE, das der Grund war, Overwatch 2 seinen Titel zu geben, verworfen. Das ist, kurz gesagt, aus einer ganzen Reihe von Gründen.

Der PvE-Modus von Overwatch 2 war aus vielen Gründen wichtig. Wir werden gleich auf die Geschichte eingehen, die es hätte erzählen können, aber zuerst ist es erwähnenswert, dass im Wesentlichen der Grund, warum sich Overwatch 2 als Fortsetzung gerechtfertigt hat, jetzt verworfen wurde. Ohne die Kampagne, die bereits 2019 angeteasert wurde, haben wir es stattdessen mit dem gleichen Multiplayer-Erlebnis wie Overwatch zu tun, mit ein paar zusätzlichen Helden und dem einen oder anderen Ereignis, das uns ein wenig von der Geschichte erzählt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das klingt für mich nicht nach einer ausgewachsenen Fortsetzung.

Dies ist nicht Overwatch 2, sondern Overwatch 1.5, und ja, es ist gut, dass es ein Free-to-Play-Modell für diejenigen gibt, die das Spiel vielleicht nur für ein paar Stunden in die Hand nehmen möchten, um zu sehen, worum es bei dem ganzen Hype geht. Aber für Overwatch-Fans, die Stunden in das Spiel stecken, die Skins bekommen und sich jede Saison zu Diamond vorarbeiten wollen, sorgt das ungeheuerliche Battle-Pass-Modell, für das sich Blizzard entschieden hat, dafür, dass sich die Fans wieder nach Lootboxen sehnen, ein Satz, der vor fünf Jahren verrückt gewesen wäre.

Das Abbrechen von PvE ist etwas, von dem die meisten zynischen Fans geglaubt haben, dass es passieren würde, aber in einer anständigen Welt wäre das nicht das Schlimmste, was Overwatch 2 passieren könnte. Stattdessen ist dies der neueste Flop in einer langen Liste, die Blizzard in seiner kurzen Zeit mit Overwatch 2 kuratiert hat. Von schrecklich teuren Shop-Gegenständen über einen allgemeinen Mangel an neuen und interessanten Inhalten bis hin zum Zwingen der ursprünglichen Overwatch-Spieler auf diese neue Plattform haben wir es mit einer schlechten Nachahmung einer Fortsetzung zu tun und einem Spiel, das immer wieder bewiesen hat, dass es den Profit über seine Spieler stellt.

Overwatch 2 ist damit nicht allein, und viele Shooter und reine Multiplayer-Titel leiden jetzt darunter, dass sie ihre Spieler wie Cash Cows behandeln. Wenn man jedoch bedenkt, dass dies im Spiel des Jahres Overwatch nicht immer der Fall war, wird es immer schwieriger, die Entscheidung zu verteidigen, auf Overwatch 2 umzusteigen, wenn die neuen Helden und Karten einfach in das Originalspiel hätten gebracht werden können.

Das ist hier keine Kritik am Entwicklerteam, aber der Zustand des Spiels als Ganzes ist bei weitem nicht das, was sich viele Fans 2019 erhofft hatten. Früher gab es das Kopium, das bereit war, zu schimpfen, dass die Dinge besser werden würden, wenn PvE fallen würde, aber jetzt wird das einfach nicht passieren, und es bleibt Overwatch 2 als eine offensichtliche, hohle Hülle einer Fortsetzung, obwohl es so viel mehr hätte sein können.

Ein weiterer Grund, warum dies für die Fans ein schmerzhafter Verlust sein wird, ist das Fehlen eines echten Kampagnenerlebnisses. Mit seinen animierten Kurzfilmen und der Hintergrundgeschichte hat Overwatch bewiesen, dass es sicherlich genug interessante Inhalte hat, um eine fesselnde Erzählung zu erstellen, aber anstatt uns darauf zu stützen, werden wir jetzt wahrscheinlich einige sehr einfache PvE-Missionen bekommen. Das gibt uns vielleicht immer noch eine Dosis Geschichte, aber ohne die langfristige Entwicklung, die 2019 versprochen wurde, werden wir diese Geschichte nicht in einer übergreifenden Handlung erleben, sondern sie in kurzen Schüben bekommen, wann immer Blizzard sich die Mühe machen kann, sie einzubauen.

Das Gameplay, das wir mit den verschiedenen Helden hätten sehen können, die für die Kampagne überarbeitet wurden, hätte auch innerhalb von Overwatch 2 zwei erfrischende Erfahrungen ermöglicht. Wenn es dir langweilig ist, als Tracer durch Multiplayer-Karten zu flitzen, kannst du stattdessen mit deinen Freunden wechseln und sehen, was du zum Beispiel mit ihr in der Kampagne freischalten kannst. Doch davon bekommen wir nichts. Weder die große, übergreifende Geschichte noch der Gameplay-Wechsel. Auch wenn der Multiplayer von Overwatch 2 manchmal außergewöhnlich viel Spaß machen kann, ist er dem Gameplay von Overwatch immer noch unglaublich ähnlich. Wir brauchten irgendwo eine Rechtfertigung für eine Fortsetzung, die nicht nur nach einer Ausrede schreit, um Geld aus einem Battle Pass herauszupressen.

Es gibt immer noch Millionen von Overwatch Fans da draußen. Einige mögen das Spiel deswegen aufgeben, aber die Mehrheit wird trotzdem weiterspielen. Das Spiel ist noch ziemlich neu und wird die Spieler wahrscheinlich noch einige Jahre an sich binden. Wenn Blizzard jedoch nicht wirklich in den Inhalten einsteigt, die es auf den Tisch bringt, werden immer mehr Leute bald herausfinden, dass ihnen eine Fortsetzung falsch verkauft wurde.