Warum der Erfolg von The Last of Us gut für zukünftige Videospieladaptionen ist

Live-Action-Gaming-Adaptionen hatten eine sehr schlechte Geschichte. Mit Veröffentlichungen wie dem Super Mario Bros. Movie im Jahr 1993, die die Messlatte ziemlich niedrig legen, haben es nur sehr wenige geschafft, diese Messlatte tatsächlich höher zu legen, auch nur ein wenig.

Im Bereich der Animation können Videospieladaptionen sich auszeichnen, wie wir bei Arcane, Cyberpunk: Edgerunners und Castlevania gesehen haben, aber selbst neuere Live-Action-Shows und Filme wie Tomb Raider und The Witcher waren bestenfalls mittelmäßig. Mit The Last of Us auf HBO scheint es jedoch, dass sich die Dinge ändern könnten.

Ich bin mir sicher, dass Sie inzwischen die begeisterten Kritiken gesehen haben, die The Last of Us bekommt, und während wir den Erfolg einer Videospieladaption einatmen und uns einfach für eine gute Minute darin sonnen sollten, geht die kritische und öffentliche Rezeption von The Last of Us über die Show selbst hinaus und könnte für zukünftige Videospieladaptionen viel bedeuten.

The Last of Us geht mit gutem Beispiel voran. Indem es beweist, dass Videospieladaptionen mehr als angemessen sein können, bringt es diejenigen zum Schweigen, die dachten, das Medium würde sich ohne Animation niemals gut auf Film oder Fernsehen übertragen lassen. Das bedeutet also, dass wir jetzt mehr von kommenden Videospielprojekten erwarten können, weil wir unseren Standard durch etwas gesetzt haben, das wirklich gut ist.

Bedeutet das, dass wir von nun an immer großartige Videospieladaptionen bekommen werden? Nein, natürlich nicht. Die Stinker werden wie immer stinken, aber die Tatsache, dass wir es geschafft haben, ein The Last of Us zu bekommen, bedeutet, dass wir etwas anderes genauso gut bekommen können, und vieles davon hängt davon ab, ob ein Studio bereit ist, das Ausgangsmaterial als das zu erkennen, was es ist, und ob es überhaupt genug Geschichte gibt, mit der man arbeiten kann.

The Last of Us bildet eine sehr solide Grundlage für eine TV-Adaption, und obwohl es einige Änderungen gibt, ist klar, dass das, was wir sehen, das ist, was wir vor fast zehn Jahren durchgespielt haben. Wir haben jedoch schon früher großartige Geschichten in Videospielen gesehen, die dann von Hollywood bis zur Unkenntlichkeit verändert wurden.

Aber jetzt, da The Last of Us gezeigt hat, wie eine erfolgreiche Adaption aussieht, können wir hoffentlich sehen, dass mehr Studios diesem Beispiel folgen. Dies sollte insbesondere für Spiele gelten, die bereits starke narrative Kerne haben. God of War und Horizon, die beide bei Amazon bzw. Netflix adaptiert werden, haben großartige Geschichten, die in den Kern ihrer Spiele integriert sind. Wenn diese weggelassen werden, wird es nur Fans des Originalwerks verärgern, die erwarten, dass zumindest einige ihrer Lieblingstitel es in die Adaption schaffen.

Viele Spieler wollen nichts sehen, das nur einen Namen mit ihren Lieblingsspielen teilt, und obwohl es vielleicht nicht das Originellste ist, ist es am besten, die Fans auf der Seite zu halten, anstatt eine tollwütige Horde bereit zu haben, alles zu kritisieren. The Last of Us fasst dies unglaublich gut zusammen, denn obwohl es Änderungen gibt, sind diese im Vergleich zu der Gesamtgenauigkeit, die wir erhalten haben, geringfügig.

Jede Entscheidung, das Originalprodukt zu ändern, wurde uns ebenfalls erklärt, entweder von Neil Druckmann oder Craig Mazin. Anstatt herauszufinden, dass das Spiel, an das sie sich erinnern, von selbst geändert wird, werden sie über die geringfügigen Änderungen informiert, damit sie nicht sofort ins Internet strömen und sagen, dass sie eine Petition starten, um die Ranken durch Sporen in The Last of Us zu ersetzen.

Dadurch, dass The Last of Us eine klare Hingabe an sein Ausgangsmaterial zeigt, fühlen sich die Fans nicht so unwohl wie bei einer anderen Adaption, die das Rad des Unglücks drehen muss, um zu sehen, welche ihrer Lieblingsmomente, Charaktere und Geschichten bis zur Unkenntlichkeit verändert würden.

Natürlich haben viele Showrunner in der Vergangenheit erklärt, dass sie Quellenmaterial lieben und respektieren, nur um dann völlig gegen das zu verstoßen, was es darstellt. Aber The Last of Us ist ein gutes Zeichen dafür, dass Studios den richtigen Ansatz verfolgen, wenn es darum geht, Videospielgeschichten als Geschichten zu behandeln, die es wert sind, erzählt zu werden, und wenn der neueste Hit von HBO ein Beispiel für die Zukunft setzt, bedeutet dies, dass wir einige sehr starke TV-Shows und Filme haben könnten, die auf Videospielen basieren.

Es ist wahrscheinlich nicht klug, alle unsere Hoffnungen auf The Last of Us zu setzen, da es immer die Chance gibt, selbst bei einer wirklich erfolgreichen Show, die auf einem Videospiel basiert, das Studio einfach nicht verstehen wird, warum es funktioniert hat. Aber wenn wir für einen Moment im Reich des Optimismus sitzen, legt The Last of Us die Messlatte sehr hoch dafür, wie eine Videospieladaption aussehen kann und sollte, wenn sie das richtige Quellenmaterial und die Aufmerksamkeit der Showrunner erhält. Die Tatsache, dass es existiert, bedeutet, dass wir hoffentlich eines Tages bald mehr Shows wie es sehen können.