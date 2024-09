Warum dauert die Jagd nach dem neuen 007-Darsteller so lange?

Seitdem Daniel Craig seine Interpretation von James Bond in No Time To Die abgerundet hat, kursieren hartnäckige Gerüchte über den nächsten 007-Schauspieler im Internet.

Das neueste Ziel ist kein Geringerer als Aaron Taylor-Johnson, der derzeit in der kommenden Comicverfilmung Kraven the Hunter mitspielt und für seine Rolle als Tangerine in Bullet Train zum Actionstar katapultiert wurde. Nach drei Jahren der Spekulationen ist jedoch noch nichts offiziell geworden.

Nun, The Telegraph erklärt, warum das Filmstudio Eon Productions noch keinen neuen 007-Schauspieler entwickelt hat, und das liegt daran, dass sie zuerst den richtigen Regisseur für den Job finden wollen.

Die Idee ist, dass der neue Regisseur auch ein Wörtchen bei der Besetzung von 007 mitreden wird und nach einer langen Reihe von Treffen mit verschiedenen Filmemachern sind es nun nur noch zwei: Edward Berger (All Quiet on the Western Front, Conclave) und Kelly Marcel (Cruella, Venom: The Last Dance).

Daher widerlegt dieser Bericht auch das Gerücht, dass Christopher Nolan einer der vorgesehenen Kandidaten wäre, und stellt auch fest, dass Taylor-Johnson kein Angebot erhalten hat.

Bis Eon Productions den richtigen Regisseur gefunden hat, müssen die Fans leider weiter darüber spekulieren, wer die Rolle des beliebten Spions von Ian Fleming übernehmen wird.

Wen würdest du gerne als neuen 007 sehen?