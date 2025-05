Warum andere Remaster dem Beispiel von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered folgen sollten

HQ

Aus dem Nichts stürmte The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered in die Steam-Topsellerliste und zog Millionen von Spielern auf allen Plattformen an. Fast 20 Jahre nachdem es zum ersten Mal auf unseren Bildschirmen erschienen ist, war es ein wahres Vergnügen, Oblivion noch einmal zu sehen, mit aufgefrischter Grafik, Gameplay und mehr.

Das Problem bei einem Schatten-Launch, und vor allem bei einem, der mit dem Remaster eines so beliebten RPGs verbunden ist, ist, dass der Hype als eine Art Scheuklappen für die Qualität des Spiels unter all der Aufregung dienen kann. Fast zwei Wochen nach der Veröffentlichung von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered scheint der Hype gerechtfertigt gewesen zu sein.

Obwohl es kein perfektes Spiel ist, fühlt sich die Wiederveröffentlichung von Virtuos auf jeden Fall wie eine nahezu perfekte Vorstellung davon an, was ein Remaster sein kann. Sofort, in den ersten Trailern, als Bethesda uns versicherte, dass es sich nur um ein Remaster handelte, kamen Gedanken an ein Remake in den Sinn. Es schien eine so große Veränderung in der Grafik und im Gameplay zu sein, dass viele Entwickler und Publisher den Remake-Titel daran angehängt hätten. Die Verwendung von Remaster anstelle von Remake war vielleicht nur dazu da, den Fans zu versichern, dass der Kern von Oblivion immer noch da ist, aber ich kann nicht anders, als das Gefühl zu haben, dass dies auch zeigt, dass mit den Bezeichnungen Remaster und Remake in den letzten Jahren zu viel gespielt wurde. Auch, dass wir viel zu viele Spiele hatten, die zu wenig gemacht haben und sich erst vor kurzem als Remaster bezeichnet haben.

Ich schaue dich an, The Last of Us. Ein Großteil des Erfolgs und des guten Willens von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered kommt vom Timing. Abwesenheit lässt das Herz wachsen, wie man so schön sagt, und obwohl The Elder Scrolls dank der endlosen Skyrim-Neuveröffentlichungen und ESO nicht aus unserem Leben verschwunden ist, wäre es unaufrichtig zu sagen, dass die Fans nicht hungrig auf eine neue Einzelspieler-Veröffentlichung in der Franchise sind. Oblivion ist nicht neu, ganz im Gegenteil, aber da es so alt ist, bedeutet das, dass es viele Leute gibt, für die es neu ist, und selbst ältere Fans haben wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr gespielt, weil es unglaublich veraltet ist.

Dieses Mal, diese Abwesenheit, fühlt es sich wirklich weniger wie ein Geldraub an, sondern mehr wie ein Geschenk an die Fans. Nun, wie bei den meisten Entscheidungen in der Spieleindustrie heutzutage, stand Geld wahrscheinlich im Mittelpunkt dieses Remasters, aber wenn man clever ist, kann man die Leute mit einer Entscheidung glücklich machen, die den Leuten oder einem Studio Geld einbringt. 20 Jahre auf ein Remaster zu warten, ist nicht etwas, was jedes Studio leisten kann. Nicht jedes Studio hat die IP und die Zeit, aber vor allem bei moderneren Spielen ist es schwierig, genau zu erkennen, wie die Grafik so neu definiert wurde, wie sie es für das Oblivion-Remaster war. Vergleichen Sie zum Beispiel das Horizon Zero Dawn Remaster aus der jüngeren Vergangenheit mit The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered und Sie werden sehen, welch großen Unterschied letzteres bietet. Ist es schön, dass die Welt im ersten Abenteuer von Horizon etwas definierter aussieht? Sicher, aber es fühlt sich nicht wie eine revolutionäre Überarbeitung an, wie es bei Oblivion der Fall war.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered zeigt, wie effektiv sich ein Remaster anfühlen kann, wenn es wirklich etwas aus der Vergangenheit in die moderne Ära bringt, und wie sehr wir von anderen Remastern als selbstverständlich angesehen wurden, die einem Spiel, das wir alle vor ein paar Jahren gespielt haben, ein bisschen mehr Wiedergabetreue verleihen. Dass so viel vom Kern des ursprünglichen Oblivion beibehalten wurde, hat dem Remaster auch enorm geholfen. Oblivion hat einen einzigartigen Charme, und diesen zu verlieren, wäre für die Veröffentlichung des Spiels nachteilig gewesen. Verpatzte Zeilen, Zoom-Ins für Dialoge und all die klassischen Bethesda-Güten erinnern uns an die Zeiten, in denen wir uns keine Sorgen machen mussten, außer die nächste Quest zu meistern, während die Grafik einen Blick darauf wirft, wie die Zukunft Tamriels aussehen könnte.

Apropos Zukunft von Tamriel: Wenn Bethesda etwas aus der Veröffentlichung von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered lernen kann, dann sollte es sein, dass die Leute mehr The Elder Scrolls *brauchen*. The Elder Scrolls Online ist schön und gut, aber nichts bringt die Leute so sehr zusammen wie über die dummen Dinge, die sie in den Einzelspieler-RPGs von Bethesda anstellen. Auch wenn Bethesda möglicherweise Jahrzehnte damit verbringen wird, an seinen nächsten RPGs zu arbeiten, sollte die Wiederveröffentlichung von Oblivion das Studio darüber informieren, dass nicht alles in der Größenordnung von Starfield sein muss. Die Leute erwarten komplizierte Systeme, aber die Tatsache, dass das, was im Wesentlichen ein Klassiker von 2006 ist, der zusammen mit einigen anderen Anpassungen einen frischen Anstrich erhalten hat, so gut abschneidet, sollte Bethesda alles sagen, was es wissen muss. Wirf das Buch nicht weg, versuche nicht, uns dazu zu bringen, uns neu vorzustellen, was The Elder Scrolls sein könnte. Wenn überhaupt, dann bringe es zurück zu seinen Wurzeln, denn The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered informiert die Leute darüber, wie viel Skyrim in Bezug auf die Mechanik verloren hat.

Was können wir also aus diesem Chaos mitnehmen? Remasters sollten erstens ehrgeiziger sein und mehr Zeit einplanen, um sicherzustellen, dass die Fans begeistert sind, wenn sie sehen, wie ihre Kindheitsklassiker auf moderne Standards gebracht werden. Wir brauchen auch eine genauere Definition dessen, was ein Remake und was ein Remaster ist. Die Leute sollten sich nicht am Kopf kratzen, wenn die Arbeit an The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered umfangreicher aussieht als jedes andere große Remaster in jüngster Zeit, aber immer noch nicht den Titel Remake verdient. Zu guter Letzt könnte Bethesda ehrlich gesagt eine Gänsepille einstecken, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass jedes neue RPG so massiv und atemberaubend ist, dass wir erst in einem weiteren Jahrzehnt an ein weiteres denken können. Die Leute lieben die älteren Spiele wegen ihrer Abenteuer, ihres Charmes und der Komplexität und Details, die sie bieten, ohne unbedingt einen riesigen Raum für dich zu bieten.