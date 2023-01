Warum 2023 ein entscheidendes Jahr für die LEC ist

HQ

"Wo warst du, als der Westen aufstand?"

Coling Young-Wolff, Riot Games, Inc.

Europas erster echter internationaler Sieg seit Beginn des Spiels war ein Gefühl, das die Region beflügelte. Drei der acht Viertelfinalisten der Weltmeisterschaft 2019 kamen aus der League of Legends European Championship (LEC), und G2 Esports machte einen historischen Lauf bis ins Weltfinale. Aber Europa hat diese Höhen nicht wieder erreicht, und tatsächlich wurde Rogue - das einzige europäische Team, das sich sogar für das Viertelfinale qualifiziert hat - bei der Weltmeisterschaft 2022 von JD Gaming (JDG) der League of Legends Pro League (LPL) mit 3:0 nach Hause geschickt.

Warum also ist es so, dass die europäische League of Legends mit dem weltweiten Aufstieg von League of Legends rückläufig ist und was kann getan werden, um dies zu stoppen? Mit seinem überarbeiteten Format 2023 und den Änderungen in EMEA versucht das LEC, diese Frage zu beantworten.

Für diejenigen, die es nicht wissen, hat die LEC (ehemals League of Legends European Championship) für 2023 zur League of Legends Europe, the Middle East and Africa (EMEA) Championship umbenannt - immer noch kurz die LEC.

Die LEC wechselt von einem Zwei-Split-System zu einem Drei-Split-System und integriert häufiger High-Stakes-Spiele sowie Best-of-Three- und Best-of-Five-Spiele in die Meisterschaft, um die Wettbewerbsstärke der Region zu erhöhen.

Mit diesem Rebranding geht auch eine Änderung der von Riot Games akkreditierten Einzugsgebiete einher. Inmitten der Expansion der Liga ist die Northern League of Legends Championship (NLC) jedoch keine akkreditierte Region mehr.

Von den 50 Hauptkaderspielern, die 2023 in der LEC spielen sollen, kommen 16 entweder aus der NLC oder ihren assoziierten Regionen und/oder haben während ihrer Karriere in der NLC oder ihren assoziierten Regionen gespielt, insbesondere wenn sie durch Europas wettbewerbsfähige League of Legends-Szene aufsteigen.

Daher wurde fast ein Drittel der LEC in irgendeiner Weise von der Northern Region insgesamt unterstützt, darunter herausragende Persönlichkeiten wie Carl Martin Erik "Rekkles" Larsson, Rasmus "Caps" Borregaard Winther und Martin "Wunder" Nordahl Hansen. Darüber hinaus folgen bemerkenswerte LEC-Rookies für 2023 wie Kim "Chasy" Dong-hyeon und Martin "Yike" Sundelin und beweisen, dass der NLC als Teil des europäischen Talent-Puzzles immer noch von unschätzbarem Wert ist.

Coling Young-Wolff, Riot Games, Inc.

Daher mag es wie eine seltsame Entscheidung erscheinen, die Finanzierung einer so wichtigen Region in einer Zeit zu kürzen, in der European League of Legends zu kämpfen hat. Am beliebtesten während des Sommersplits ist die LEC von einer Spitzenzuschauerzahl von 1.002.178 und einer durchschnittlichen Zuschauerzahl von 301.165 im Jahr 2020 auf eine Spitzenzuschauerzahl von 732.573 und eine durchschnittliche Zuschauerzahl von 211.743 im Jahr 2022 gesunken.

Auf der anderen Seite sind die NLC-Zuschauerzahlen in den letzten zwei Jahren gestiegen. Auch während des Summer Split am beliebtesten, ist der NLC von einer Spitzenzuschauerzahl von 9.925 und einer durchschnittlichen Zuschauerzahl von 1.860 auf eine Spitzenzuschauerzahl von 14.023 und eine durchschnittliche Zuschauerzahl von 3.822 im Jahr 2022 gestiegen. Da der NLC jedoch nicht mehr akkreditiert ist, ist er eine Pipeline, die immens leiden könnte, und dies könnte der Beginn eines besorgniserregenden Trends in Europas Fähigkeit sein, Talente hervorzubringen.

Zum Beispiel wird X7 Esports, die Organisation, von der Chasy gerade zu MAD Lions gestoßen ist, geschlossen. Ein wichtiger NLC-Konkurrent, der im Frühjahr den ersten und im Sommer den zweiten Platz belegte, bedeutet, dass die Änderungen in der Akkreditierung der Region bedeuten, dass sie nicht mehr weiterarbeiten können, so dass ihre Fähigkeit, Talente zu produzieren und in Europa zu integrieren, verloren gegangen ist.

In einer öffentlichen Erklärung sagte Josh Kingett, Gründer und CEO von X7 Esports:

"Unsere Absicht im Jahr 2022 war es, Kapital zu beschaffen und unser Wachstum im Jahr 2023 fortzusetzen, aber X7 wurde - wie viele andere Unternehmen - in diesem Jahr von einer Reihe unvorhergesehener globaler Umstände getroffen.

"Aufgrund der jüngsten Änderungen, die Riot Games für European Regional Leagues (ERLs) für 2023 in Zusammenarbeit mit unserem regionalen TO, Freaks 4U Gaming, vorgenommen hat, wurde jedoch angekündigt, dass der NLC auf den nicht akkreditierten Status herabgestuft wird, was starke Budgetkürzungen beinhaltet. Der Dominoeffekt hat tiefgreifende Auswirkungen auf unsere prognostizierten Umsätze, entwertet die von uns gehaltenen Vermögenswerte und stoppt das Geschäftsmodell, das wir implementiert haben, um Nachhaltigkeit für das Unternehmen zu gewährleisten."

Es ist wichtig anzumerken, wie Kingett es tut, dass eine Vielzahl von unvorhergesehenen und unglücklichen Umständen zu einem wirtschaftlichen Niedergang beigetragen haben, aber der Verlust der Akkreditierung des NLC hat die bereits schlimme Situation noch verschärft.

Wie bei X7 suchen viele Teams in diesen Zeiten international nach Talenten.

Kingett sagte: "Nachdem wir eine stetige Nachfrage nach importierten Talenten sowohl in der LEC als auch in der LCS festgestellt hatten, war es unser Ziel mit X7 und seinem League of Legends-Projekt, eine Plattform zu bieten, um Weltklassespieler aus Ostasien zu fördern und sie in westliche Teams zu integrieren.

"Wir haben mit diesem Geschäftsmodell nachweisbare Erfolge erzielt und sind stolz darauf, mit Kang "Haru" Min-seung und Kim "Chasy" Dong-hyeon zusammengearbeitet und sie in Team Vitality bzw. MAD Lions in die LEC transferiert zu haben."

Vielleicht ist das, was wir im Zusammenbruch von X7 sehen, eine potenzielle Zukunft der LEC, wenn sie zu stark auf importierte Talente angewiesen ist und weiterhin ERLs vernachlässigt. Dennoch steigen die Importe in der LEC weiter an, von nur zwei im Jahr 2021 auf sieben im Jahr 2023, darunter Spieler wie Kim "Malrang" Geun-seong, der sich in der LEC einen Namen gemacht hat, sowie neue Talente und regionale Ausnahmespieler wie Shunsuke "Evi" Murase.

Michal Konkol

Anne Banschbach, Esports Director bei Team Vitality, sieht eine andere Realität. Team Vitality hat für die neue Saison Top-Laner Kyeong "Photon" Gyu-tae von den T1 Challengers der LCK Challengers League und Jungler Zhou "Bo" Yang-Bo vom LPL-FunPlus Phoenix importiert.

Da beide Spieler 2023 in der Startaufstellung von Team Vitality debütieren werden, sieht Team Vitality die neuen Formatänderungen und den Import von Spielern als Chance, die Wettbewerbsfähigkeit Europas und damit das Kaliber seiner aufstrebenden Talente zu erhöhen.

Banschbach sagte uns: "Wir und die Spieler freuen uns auf das neue Format im Jahr 2023. Mehr Offizielle während der regulären Saison zu haben und die Chance, mehr BO3 und BO5 zu spielen, ist das, was wir schon lange wollten. Mehr Beamte bedeuten mehr Bühnenerfahrung. Die beste Praxis ist schließlich der eigentliche Wettbewerb."

Banschbach fügte hinzu: "Das erste Ziel von Team Vitality war es immer, neue Talente zu identifizieren, zu entwickeln und zu feiern. Unser Fokus in den letzten Jahren lag immer mehr darauf, solide Scouting-Entscheidungen mit fundierteren Erkenntnissen zu treffen. Das gepaart mit den jeweils tollen Chancen rund um diese internationalen Talente, haben wir uns darauf eingelassen.

"Der Aufbau eines Teams um Bo und Perkz war das Ziel für 2023. Photon war einfach die perfekte Mischung aus Spielstil, Charakter und Verfügbarkeit, die wir aufgreifen konnten.

"Performance liegt in unserer DNA, wir wollen auf LEC und internationalen Bühnen erfolgreich sein. Wir haben uns daher für einen erfahrenen Kern mit erfahrenen LEC-Spielern sowie vielversprechenden Talenten entschieden, die noch nicht die Chance hatten, ihre volle Bandbreite zu zeigen.

"Die weitere Talententwicklung ist der Grund, warum wir weiterhin unser LFL Academy-Team betreiben und uns auf Rookies mit großem Potenzial konzentrieren, ein zukünftiger Star und Starter in der LEC zu werden."

Banschbach verabschiedete sich mit: "Wir glauben, dass das neue Format das Potenzial hat, nicht nur das internationale Ansehen des LEC positiv zu beeinflussen, sondern auch Platz für neue Talente aus Europa zu schaffen. Internationale Talente in der LEC zu haben, wird den Rest der europäischen Szene herausfordern, sich anzupassen und zu verbessern, um wettbewerbsfähig zu bleiben, was die Szene auf lange Sicht nur stärken wird."

Auch der häufige NLC- und LEC-Caster Alex "Nymaera" Hapgood glaubt, dass die Änderungen in EMEA und der Import von Spielern einer schnell stagnierenden Region wieder Leben einhauchen werden - sowohl im Fall der LEC als auch der NLC.

Nymaera erzählte uns: "Es ist sehr schwer, aufstrebende koreanische Talente zu übersehen.

"Die tatsächlichen Organisationen und die Entwicklung der Spieler (in Europa) liegen weit, weit hinter Korea.

"Ist es einfacher, jemanden aus einer fremden Kultur mit einer zweiten englischen Sprachfähigkeit zu integrieren oder jemandem auf höchstem Niveau League of Legends beizubringen, damit er auf Augenhöhe ist?"

In ganz Europa scheint es an Erfahrung und Talenten zu mangeln. Dies macht es für Teams - die im Kern Unternehmen sind - schwierig, die deutlich höheren finanziellen Kosten für langfristige Investitionen in ERL-Nachwuchstalente zu rechtfertigen, die sich möglicherweise nicht auszahlen.

Stattdessen scheint der Import billigerer, hochqualifizierter Akteure und die Investition in zuverlässige Integrationssysteme der Weg zu sein, den viele einschlagen wollen.

Als Franchise-Liga waren die Teams in der LEC oft in der Lage, Splits zu überstehen und unterdurchschnittliche Leistungen zu tolerieren. Bei früheren Knockouts steigt der Leistungsdruck.

Nymaera sagte: "Sie haben die Angst vor Irrelevanz in einem viel höheren Ausmaß als zuvor.

"Was man im Wesentlichen hat, ist Abstiegsangst, ohne tatsächlich abgestiegen zu sein.

"Ich denke, es wird sich positiv auf das untere Ende der Liga auswirken, nur aus purer Angst, sich verbessern zu müssen."

Michal Konkol

Natürlich, so Nymaera, bedeutet weniger Spielzeit auf dem Bildschirm weniger Markenrepräsentation für die Partner von Unternehmen, und so sind sie gezwungen, wie nie zuvor auf Leistung zu drängen, da dies sich direkt auf ihre Einnahmequellen auswirkt.

Dieser Druck erstreckt sich auch auf ERLs. In einer Region, die seiner Meinung nach bereits unter einer " nicht intuitiven" kollektiven Marketingidentität leidet, scheint die Ökonomie des Pipeline-Geschäftsmodells des NLC versiegt zu sein.

Er fügte hinzu: "Jetzt haben Sie sehr wichtige und einflussreiche Spieler, Mitarbeiter und Teams, die sich aus der Liga zurückziehen.

"Sie verlieren ein Fundament an Fähigkeiten, die auf ERL-Ebene schwer zu ersetzen sind.

"Es führt zu einer weiteren Phase der Instabilität, es führt zu einer anderen Art von emotional schwierigen Situation für viele Leute, die damit zu tun haben, und für neue Leute, die in allen Bereichen der Branche kommen, gibt es weniger Fähigkeiten, mit denen man sich trainieren kann - es ist ein weniger erstklassiges Umfeld, um eine Talent-Pipeline für größere Dinge zu sein - was der NLC ist."

Zunehmender Druck kann jedoch zu Rohdiamanten führen, und Nymaera sieht in European League of Legends Wege für Verbesserungen und Innovationen auf breiter Front.

"Vielleicht gibt es in Zukunft Raum für Expansion (im LEC-Franchising) oder für mehr Ressourcen, die in den European Masters-Circuit gesteckt werden." Nymaera erklärte.

"Vielleicht kann man in Best-of-Three-Spielen darüber nachdenken, wie Ersatzspieler in der LEC funktionieren."

Mit Blick auf den NLC schloss Nymaera: "Vielleicht ist es besser, einen Rückschnitt zu haben, damit man von diesem Punkt aus organisch wachsen kann.

"Wir sind im Dreck - lasst uns etwas daraus machen."

Marv Watson

Wie auch immer, es entwickelt sich zu einem interessanten und beispiellosen Jahr für European League of Legends. Aber wird es der Beginn einer neuen goldenen Ära oder der letzte Nagel im Sarg sein? Wir werden sehen, wann die LEC für 2023 am 21. Januar beginnt, gefolgt vom NLC am 24. Januar.

