Wartorn Preview: Ein komplexes Strategie-RPG mit einem Roguelite-Twist

Ich lobe Entwickler, die Risiken eingehen und etwas anderes und Einzigartiges ausprobieren wollen. Es funktioniert nicht immer, und in der Regel können diese Ideen dazu führen, dass die Attraktivität des betreffenden Spiels verloren geht - etwas, das beim heutigen Gesprächsthema zweifellos präsent sein wird - aber ich respektiere die Entscheidung, etwas Ungewöhnliches zu verfolgen und kreative Grenzen zu überschreiten.

Die Leute von Stray Kite Studios werden bald ihr ehrgeiziges Fantasy-Strategie-RPG Wartorn vorstellen, wobei es ein etwas unorthodoxes Spiel ist, da es eine detaillierte Geschichte, herausfordernde taktische Kämpfe in Echtzeit und Roguelite-Systeme kombiniert, die dich zurück an den Anfang bringen können. Auch hier handelt es sich nicht um ein traditionelles RPG, in dem man sich stetig verbessert und eine lineare Geschichte entwirrt und im Laufe der Stunden immer anspruchsvollere Aufgaben übernimmt. Wartorn ist von Anfang an schwer und schwer zu knacken, und das ist beabsichtigt.

Im Wesentlichen schlüpfst du in die Rolle von zwei Schwestern, Yara und Elani, kommandantenartigen Einheiten, die ein Rudel von NPCs auf eine Reise durch eine skrupellose Fantasy-Welt führen. Du musst dich stetig durch dieses Land arbeiten, auf der Suche nach einem sicheren Hafen, nachdem du aus der Heimat deiner Vorfahren vertrieben wurdest, und dabei einen Wagenkonvoi beschützen und verbessern. Dieses Design ist im Grunde das gleiche wie der Pfad in Slay the Spire und anderen Roguelikes, in dem du dich durch eine Welt bewegst und Herausforderungen überwindest, die vor dir liegen, außer dass der Haupthaken darin besteht, dass es einen lineareren und unerwarteteren Stil verwendet, bei dem du wirklich Schwierigkeiten hast, dich auf das vorzubereiten, was kommt. Aber auch das ist beabsichtigt, denn Wartorn ist ein Roguelite-Spiel und du bist dazu bestimmt, zu kämpfen und zu scheitern.

Auf der Reise wirst du gezwungen sein, Begegnungen zu unternehmen und zu überleben. Manchmal sind das Dinge, aus denen du dich herausreden kannst, vielleicht eine Goblin-Söldnertruppe davon zu überzeugen, sich deinen Reihen anzuschließen und deinen Konvoi zu beschützen. In anderen Fällen gibt es weniger Raum für Diskussionen und du wirst in Kampfbegegnungen mit einem Echtzeit-Strategiedesign gezwungen, in denen du eine Gruppe von Einheiten befehligen und gegen eine Reihe von Feinden führen musst. In den meisten Fällen besteht das Ziel darin, zu überleben, indem du einen Ausgang erreichst oder alle Feinde in der Begegnung besiegst, und das Einzige, was du nicht tun darfst, ist, alle deine Einheiten in der Schlacht zu verlieren. NPCs und andere rekrutierte Einheiten sterben dauerhaft, wenn sie im Kampf fallen, aber Yara und Elani kehren zurück, wenn sie k.o. geschlagen werden, und sind bereit für die nächste Action. Wenn du im Kampf versagst und ohne einen Krieger dastehst, der für dich kämpft, ist das Spiel vorbei und du wirst zurück an den Anfang geschickt... Nun, der zweite Anfang, wenn man bedenkt, dass es sich um ein Roguelite-Spiel handelt, bei dem man sich mit jedem fehlgeschlagenen "Run" stetig verbessert.

Wenn du einen Lauf neu startest, findest du dich wieder in Elanis und Yaras Zuhause wieder, wo du mit dem Community Tree interagieren kannst, um gesammelte Ressourcen wie Strands auszugeben, um deine Helden und deinen Konvoi dauerhaft zu verbessern. Das kann besserer Schaden oder mehr Widerstand und Schutz sein, alles typische Attribute, die dich im Kampf effektiver machen. Die Idee ist, dass du häufig zu diesem Baum zurückkehren musst, um dich zu verbessern und es in deinem nächsten Lauf weiter zu schaffen. Es ist eine nette Idee, aber es ist vielleicht auch eine, die auf die gleiche Weise zu kämpfen hat wie Blue Prince, da die Läufe nicht schnell und schnell sind, wie die meisten Roguelikes. Läufe nehmen viel Zeit in Anspruch, was bedeutet, dass es sich wie ein massiver Tritt in die Zähne anfühlen kann, wenn Sie gezwungen sind, zum Start zurückzukehren, wenn Sie bei Null anfangen müssen. Ja, ihr werdet etwas stärker sein, aber die Enttäuschung über den Verlust so vieler Fortschritte ist immer noch zu spüren.

Unabhängig davon, ob das Design von Wartorn die Aufmerksamkeit der Fans auf sich ziehen und halten wird, steht in Frage, denn dies ist ohne Zweifel kein leicht zu meisterndes und zu überwindendes Spiel. Es soll hart und herausfordernd sein, und ich kann mir vorstellen, dass das für einen großen Teil der Spieler ein Problem sein wird. In vielerlei Hinsicht ist das auch eine ziemlich traurige Sache, denn es gibt viele andere Teile dieses Spiels, die ich auch wirklich lobenswert finde, Elemente, die mich dazu bringen, dieses Spiel zu betrachten und zu sehen, dass es echtes Potenzial hat.

Die künstlerische Ausrichtung und der Stil sind schön und lebendig und zeichnen eine charmante Fantasiewelt, in die man eintauchen möchte. Es gibt eine Kerngeschichte mit vielen Feinheiten und Geheimnissen, die du enträtseln und selbst miterleben möchtest. Es gibt jede Menge Begegnungen, denen du dich stellen und versuchen musst, dich zurechtzufinden, mit komplexen und tiefgründigen Kämpfen, die eine Fülle von verbündeten und feindlichen Einheiten sowie unzählige Möglichkeiten bieten, Angriffe und Elemente zu kombinieren, um verheerende Effekte zu erzielen. Die Sprachausgabe ist fantastisch und wirklich charismatisch, bis zu dem Punkt, an dem man die Dialoge nicht einfach überspringen möchte, da die Darsteller sich viel Mühe geben. Und um es zurück in den Kampf zu bringen, hat Stray Kite sogar ein Sanduhr-System eingeführt, mit dem man die Action verlangsamen kann, was bedeutet, dass es zwar immer noch in Echtzeit ist, aber nicht annähernd so schnell und schwer zu verfolgen ist, was besonders bei Bosskämpfen hilfreich ist. Das ist eine brillante Idee.

Aber nochmals, das ist alles schön und gut, vorausgesetzt, man kann die Spieler bei der Stange halten und sich an der immensen Herausforderung und der seelenzerreißenden Natur abmühen, die mit jedem "Schurken"-Spiel einhergeht. Wartorn hat mein Interesse, und ich möchte die Strategie-RPG-Fans da draußen bitten, auch ein wachsames Auge darauf zu haben, wenn es am 17. Juni im Early Access erscheint. Sei dir nur bewusst, dass es vielleicht nicht das Spiel für dich ist, wenn alles gesagt und getan ist.