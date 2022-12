Warst du dieses Jahr ein guter Sea of Thieves Pirat?

HQ

Wir sind weniger als drei Wochen von Silvester entfernt, und das bedeutet, dass es die Zeit des Jahres ist, in der die Videospielunternehmen "Jahresrückblick" -Dienste einführen. Rare scheint einer der ersten großen Entwickler zu sein, der dies 2022 tut, und Sie können jetzt Ihre 2022-Zusammenfassung in Sea of Thieves überprüfen.

Es enthält viele Daten, wie zum Beispiel, wie weit Sie gesegelt sind, aber auch Dinge wie Lieblingshütten, gesammeltes Gold, wie viel Sie sich übergeben haben und Ihre Fähigkeiten als Koch. Gehen Sie hierher, um Ihre Geschichte im beliebten Piratensimulator hier zu sehen.

Sea of Thieves ist der wahrscheinlich größte Erfolg von Rare, bereits im Juni wurde bekannt , dass über 30 Millionen Spieler die digitalen Meere von Rare befahren haben, während sie alle Arten von Unfug angerichtet haben, und es ist eine Zahl, die seitdem gestiegen ist.