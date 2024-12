Warriors und Mavericks schreiben NBA-Geschichte mit einem Rekord von 48 Dreiern

HQ

Die Zuschauer im Chase Center in San Francisco erlebten am vergangenen Sonntag ein spektakuläres Spiel, das bereits in die Geschichtsbücher der NBA eingegangen ist, denn das Spiel mit den meisten getroffenen Dreiern zusammen: 48.

Die Partie war von Anfang bis Ende spannend: Die Golden State Warriors verloren zu Hause mit 133:143 gegen die Dallas Mavericks. Es war aus vielen Gründen etwas Besonderes, unter anderem beim zweiten Besuch von Klay Thompson in San Francisco auf der gegnerischen Mannschaft. Thompson spielte zwischen 2011 und 2024 bei den Golden State Warriors und verhalf dem Team aus der Bay Area zu vier Titeln.

In dieser Saison wechselte er zum texanischen Team Dallas Mavericks. Letzten Monat wurde Thompson in San Francisco mit stehenden Ovationen begrüßt, obwohl er beim ersten Besuch der Mavs in San Francisco in dieser Saison auf der gegenüberliegenden Seite spielte.

Die Golden State Warriors gewannen an diesem Tag, aber das Ergebnis kehrte sich gestern Abend um, wobei die Mavericks und Thompson gewannen. Trotz des Ergebnisses freuten sich die Warriors-Fans, Thompson wieder in ihrem Stadion zu sehen und Stehpen Curry, Thompsons ehemaligen "Splash Brother", zu huldigen. Es zeigt, dass sich einige Spieler einen so hohen Grad an Respekt verdienen, der über Rivalitäten hinausgeht.

Dreifaches Spektakel und neuer NBA-Rekord

Darüber hinaus hat das Spiel einen NBA-Rekord gebrochen. Nie zuvor wurden 48 Dreier in einem einzigen Spiel getroffen. Die Warriors erzielten sogar mehr Punkte, 27 von 54 Versuchen (50 %) und die Mavericks trafen 21 von 41 Distanzversuchen (51,2 %). Der bisherige Rekord lag bei 45 Drei-Punkte-Würfen.

Insgesamt 13 Spieler fanden den Korb außerhalb des 3-Punkte-Bereichs. Thompson für die Mavs und Curry für die Warriors erzielten jeweils sieben Punkte. Luka Dončić traf sechs, war aber mit 45 Punkten der Topscorer der Mavs. Draymond Green und Andrew Wiggins erzielten jeweils fünf Triples.