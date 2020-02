Warriors Orochi 4 Ultimate jetzt für PC und Konsole erhältlich

Warriors Orochi 4 Ultimate ist seit Freitag offiziell für PC, Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One erhältlich und die Entwickler haben uns zum Verkaufsstart frisches Trailer-Material präsentiert. Warriors Orochi ist eine Crossover-Serie zwischen den beliebten Franchise Dynasty Warriors und Samurai Warriors und diese Ultimate-Edition ist im Grunde ein Upgrade-Paket, das es gleichzeitig auch als DLC-Option für Käufer des Basisspiels gibt (Kostenpunkt 40 Euro). Neben zahlreichen neuen Inhalten dürft ihr euch auf insgesamt 177 Krieger freuen, die sich in epischen Schlachten Tausenden Gegnern gleichzeitig stellen.

Der neue Spielmodus "Infinity" richtet sich an Experten, die das Meiste aus ihren Lieblingsfiguren und den Optionen der Charakterentwicklung herausholen wollen. In dieser Arena-Herausforderung durchlaufen wir zwölf Ebenen mit immer stärker werdenden Gegnen. Mit weiteren Nebengeschichten und vielen Überraschungen dürften sich Fans von Warriors Orochi 4 Ultimate auf frische Beschäftigung freuen. Um auf all diese Dinge zuzugreifen, müsst ihr jedoch zuerst die ersten fünf Kapitel des Hauptspiels abschließen.