Warriors Gaming Squad zum zweiten Mal in Folge Meister der NBA 2K League gekrönt

In den letzten zehn Jahren wurde die NBA hauptsächlich von einem Team dominiert, dem Golden State Warriors. In den letzten 10 Saisons wurden vier der NBA Championships von der kalifornischen Mannschaft gewonnen, wobei die Organisation sogar in sechs der letzten 10 Finals vertreten war. Es scheint, als ob sich dieser Erfolg auch in der Welt von NBA 2K League widerspiegelt.

Denn die Saison 2024 ist vor kurzem zu Ende gegangen und die Warriors Gaming Squad wurden zum zweiten Mal in Folge zum Meister gekrönt. Die zweimaligen Champions haben bewiesen, dass die Warriors -Organisation anscheinend nicht anders kann, als auf dem Weg des Gewinnens zu bleiben.

Wir müssen sehen, ob das Team den Three-Peat in der Saison 2025 schaffen kann, die ganz anders aussehen wird.