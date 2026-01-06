Warnung: TikTok-Betrug mit KI-Videos von Spaniens Prinzessin Leonor

HQ

Die spanischen Behörden haben eine Warnung herausgegeben, nachdem Betrüger KI-generierte Videos auf TikTok genutzt haben, um Prinzessin Leonor, die 20-jährige Thronerbin Spaniens, in einem Online-Betrug gegen Nutzer sozialer Medien zu imitieren.

Die gefälschten Konten zeigen realistisch aussehende Videos von "Leonor", der Tausende von Dollar an finanzieller Unterstützung verspricht im Austausch für eine Vorauszahlung von einigen hundert Dollar. Opfer, die zahlen, werden laut der Princess of Asturias Foundation von der Prinzessin von Asturien zu zusätzlichen Zahlungen aufgefordert, bevor die Betrüger verschwinden.

Aufgenommenes Bild eines gefälschten TikTok-Videos, das mit KI erstellt wurde und behauptet, Prinzessin Leonor zu zeigen.

Die Stiftung betont, dass weder sie noch Prinzessin Leonor Programme mit Geld, Zuschüssen oder persönlicher finanzieller Unterstützung betreiben, und bezeichnet alle solchen Nachrichten als "völlig falsch". Eine Untersuchung von El País (über The Guardian) ergab, dass Telefonnummern, die mit dem Betrug in Verbindung stehen, auf die Dominikanische Republik zurückverfolgt wurden und einige Videos mehr als eine Million Aufrufe erhielten.

Trotz der TikTok-Regeln, die Imitation und betrügerische Aktivitäten verbieten, berichtete die Zeitung, dass wiederholte Beschwerden über die gefälschten Leonor-Konten abgewiesen wurden, wobei die Plattform erklärte, der Inhalt verstoße nicht gegen ihre Richtlinien. Dies unterstreicht wachsende Bedenken hinsichtlich KI-gesteuerter Imitationsbetrug, da zunehmend realistische gefälschte Videos es den Nutzern erschweren, offizielle Zahlen von ausgeklügelten Betrug zu unterscheiden.