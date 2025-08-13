Warner soll nach dem Kassenerfolg ein PrequelWeapons ins Auge gefasst haben

HQ

Zach Creggers neuer Horrorfilm über vermisste Kinder ist nicht nur zu einem großen Gesprächsthema, sondern auch zu einem großen Kassenerfolg für Warner geworden. Die Tatsache, dass bereits über einen Nachfolger - oder genauer gesagt über ein Prequel - gesprochen wird, ist also nicht gerade überraschend.

Laut The Hollywood Reporter diskutieren Warner Bros. und New Line derzeit über ein mögliches Prequel, das die Hintergrundgeschichte von Tante Gladys erforscht, der Figur, die von Amy Madigan in Weapons gespielt wird und so etwas wie das inoffizielle Maskottchen des Films geworden ist. Berichten zufolge enthielt das ursprüngliche Drehbuch für Weapons weitaus mehr Szenen, in denen sie involviert war, aber sie wurden gekürzt, um die Laufzeit in Schach zu halten. Jetzt, nach dem großen Erfolg des Films, könnten diese ungenutzten Ideen die Saat für einen eigenständigen Spielfilm werden.

Cregger selbst ist derzeit in Prag damit beschäftigt, an seinem Resident Evil-Reboot zu arbeiten - ein Projekt, das mit einem schwindelerregenden Gehaltsscheck von 20 Millionen Dollar verbunden ist. Als einer der angesagtesten Regisseure Hollywoods, vor allem nach dem 43-Millionen-Dollar-Debüt von Weapons, scheint dieses Preisschild wohlverdient zu sein.

Ob das Gladys-Prequel tatsächlich stattfindet, bleibt abzuwarten. Offiziell wurde nichts bestätigt, außer der Tatsache, dass die Gespräche im Gange sind - aber angesichts von Hollywoods "leichter" Besessenheit von Prequels und Fortsetzungen scheinen die Chancen ziemlich hoch zu sein.

Hast du Weapons gesehen und möchtest du sehen, wie dieses Prequel Realität wird?