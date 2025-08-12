Warner schreibt Kassengeschichte mit sechs aufeinanderfolgenden Eröffnungen von 40 Mio. $+

HQ

Warner Bros. dominiert weiterhin die Kinokassen und hat dank Zach Creggers neuem Horrorfilm Weapons nun einen historischen Rekord aufgestellt, wie ScreenRant berichtet. Mit einem starken Eröffnungswochenende, das das Publikum mit 42 Millionen Dollar in Angst und Schrecken versetzte, kann Warner sich rühmen, das erste Studio überhaupt zu sein, das sechs aufeinanderfolgende Kassenschlager ablieferte, die alle über 40 Millionen Dollar einspielten.

Zu dieser Rekordserie gehören Sinners, Minecraft, F1: The Movie, Final Destination: Bloodlines, Superman und jetzt auch Weapons. Noch interessanter ist, dass es sich bei der Hälfte um völlig neue Geschichten handelt und nicht um bewährte, bekannte Franchises. Könnte dies ein Zeichen für einen wachsenden Appetit der Kinobesucher auf frische Inhalte sein? Man kann nur hoffen.

Ryan Cooglers Sinners wurde mit über 200 Millionen US-Dollar im Inland zur umsatzstärksten Originalgeschichte seit Coco. Er entthronte auch "Der weiße Hai" als umsatzstärkster Horrorfilm aller Zeiten in den USA. In der Zwischenzeit ist F1: The Movie Brad Pitts größter Hit aller Zeiten geworden und hat weltweit über 570 Millionen US-Dollar eingespielt.

Minecraft brach mit einem erstaunlichen Eröffnungswochenende von 313 Millionen US-Dollar Rekorde und spielte weltweit fast 1 Milliarde US-Dollar ein. Final Destination: Bloodlines wurde zum erfolgreichsten Teil der Serie, während James Gunns Superman weltweit bereits über 570 Millionen US-Dollar eingespielt hat. Kein schlechter Lauf für Warner.

Was ist also der Grund für diese Erfolge? Ist es möglich, dass das Publikum hungriger nach neuen Geschichten ist als nach aufgewärmten Resten in glänzenden neuen Verpackungen?