Warner lehnte die Idee eines Mortal Kombat vs. DC-Films ab

Im Laufe der Jahre gab es eine Menge animierter DC- und Mortal Kombat-Serien, und viele davon wurden von Jeremy Adam geschrieben. Aber bisher gab es keine Überschneidungen zwischen DC und Mortal Kombat außerhalb von Videospielen und Comics, und der Grund dafür ist enttäuschend.

Es stellte sich heraus, dass Adam einen Mortal Kombat vs. DC-Film machen wollte und die Idee tatsächlich Warner vorschlug - der nicht interessiert war. Im Interview mit ComicBook.com erklärt er:

"Ich würde Ihre Erwartungen herunterschrauben. Ich weiß nicht, ob sie irgendwelche Pläne haben, mehr zu tun. Ich weiß, dass wir das schon vor einiger Zeit vorgeschlagen haben, aber es wurde irgendwie zurückgewiesen."

Wir sind der festen Überzeugung, dass ein Mortal Kombat vs. DC-Film eine Menge Potenzial hat, aber es sieht so aus, als würde es nicht so schnell passieren, es sei denn, der noch recht neue DC-Boss James Gunn entscheidet sich anders. Und wenn er das tut, sollte er Jeremy Adam anrufen, der immer noch daran interessiert ist, das Projekt zu verwirklichen, und sagt:

"Ich weiß nicht, ob sie jemals mehr tun werden. Ich hoffe, dass sie es tun, und ich hoffe, dass sie mich anrufen, um mich zu beteiligen. Das wäre toll, denn ich liebe es wirklich. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich denke, es wäre wirklich cool. Glaub mir, ich würde gerne ein DC Mortal Kombat sehen. Das wäre super, super cool."