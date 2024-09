Warner: Hogwarts Legacy 2 "ist eine der größten Prioritäten"

HQ

Trotz Boykottandrohungen und ähnlichem wurde Hogwarts Legacy zum meistverkauften Spiel des Jahres 2023. Dass es eine Fortsetzung geben würde, war von Anfang an klar und wurde von Warner inzwischen durch Interviews und Stellenausschreibungen mehr oder weniger bestätigt.

Nun hat auch Warners CFO Gunnar Wiedenfels (im Zusammenhang mit der 2024 Media, Communications & Entertainment Conference der Bank of America) bestätigt, dass das Spiel auf dem Weg ist und stellt ebenfalls fest, dass es die höchstmögliche Priorität hat:

"Offensichtlich ist ein Nachfolger von Hogwarts Legacy eine der größten Prioritäten in ein paar Jahren auf dem Weg. Es gibt also sicherlich einen signifikanten Wachstumsbeitrag aus diesem [Games-]Geschäft in unserer strategischen Perspektive hier."

Hogwarts Legacy Ich habe nie einen DLC bekommen, so dass man davon ausgehen kann, dass die Entwickler sofort mit der Arbeit an der Fortsetzung begonnen haben. Ob Warner den gleichen Weg mit einem neuen Einzelspieler-Abenteuer fortsetzen will, oder ob es darum geht, etwas Live-Service daraus zu machen, wird sich in ein paar Jahren zeigen.

Danke Abwechslung