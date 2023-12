Warner hat offenbar grünes Licht für Dune: Messiah gegeben

HQ

Dune: Part II wird erst in etwas mehr als zwei Monaten in die Kinos kommen, aber anscheinend hat das Warner nicht davon abgehalten, grünes Licht für die Produktion des dritten Films, Dune: Messiah, zu geben. Laut Hollywood-Insider Jeff Sneider wird Messiah 2027 in die Kinos kommen, was sehr spät klingt. Traurig. Wenn dies jedoch wahr ist, sind wir alle sehr dankbar, denn das Buch The Messiah of Dune ist absolut phänomenal.

"Ich höre bereits Gerüchte, dass WB so optimistisch in Bezug auf Villeneuves Vision für Dune ist, dass 'Part Three' bereits grünes Licht für ein Veröffentlichungsdatum im Jahr 2027 erhalten hat. WB sieht den zweiten Teil als einen Homerun, und intern höre ich, dass das Studio bereits mit einem Einspielergebnis von über 100 Millionen US-Dollar rechnet. Das mag optimistisch sein, aber angesichts des obigen Trailers ist das kaum ausgeschlossen."

Wie hungrig bist du auf mehr Dune?