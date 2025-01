Warner Games-Chef David Haddad tritt zurück

HQ

Nach 12 Jahren an der Spitze wurde heute bekannt, dass David Haddad, der Chef von Warner Bros Games Interactive, seinen Posten verlässt und nun aktiv nach einem Nachfolger gesucht wird. In der Zwischenzeit wird Herr Haddad drei Monate lang in seinem Amt bleiben, um einen möglichst reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Während seiner Zeit bei Warner Bros. hat Haddad die Entwicklung und Markteinführung mehrerer erfolgreicher Titel beaufsichtigt, darunter Hogwarts Legacy, Game of Thrones: Conquest und Mortal Kombat 1. Er war auch letztendlich verantwortlich für das Fiasko Suicide Squad: Kill the Justice League, das gelinde gesagt schlecht aufgenommen wurde und Warner Games teuer zu stehen kam.

Ob Haddad durch das Scheitern im letzten Jahr ermutigt oder irgendwie unter Druck gesetzt wurde, seinen Posten zu verlassen, darüber können wir nur spekulieren. In einer letzten Nachricht an seine Kollegen schrieb er die folgende Nachricht, die dann auf X geteilt wurde.

"Ich bin so stolz auf alles, was wir während meiner Zeit bei Warner Bros. Games gemeinsam erreicht haben", sagte Haddad. "Es war ein absolutes Vergnügen, an unseren ikonischen Gaming-Franchises zu arbeiten und sie aufzubauen, und ich werde auch in Zukunft ein begeisterter Unterstützer der Bemühungen dieses talentierten Teams sein. Ich freue mich darauf, am nächsten Kapitel meiner Karriere zu arbeiten und werde immer dankbar für meine Zeit bei Warner Bros. Games sein."

Wer Haddads Rolle übernehmen könnte, ist noch unklar, aber wir werden es in den kommenden Monaten herausfinden.