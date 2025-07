Warner Bros. zieht für Back to Hogwarts 2025 alle Register

HQ

Es ist fast 25 Jahre her, dass Harry Potter mit Harry Potter und der Stein der Weisen zum ersten Mal unsere Kinoleinwände zierte, und im Rahmen der mittlerweile jährlichen Back to Hogwarts-Feierlichkeiten zieht Warner Bros. alle Register, um die Potterheads im Jahr 2025 zu besänftigen.

Weltweit finden große, regionsspezifische Veranstaltungen statt. Eine exklusive Tour für 300 Personen findet am 1. September auf dem Bahnsteig des Hogwarts Express im Warner Bros. Studio London statt. Es wird auch eine kostenlose Vorführung von Harry Potter und der Feuerkelch geben, mit einem Live-Q&A mit James und Oliver Phelps, die Fred und George Weasley in den Filmen spielten.

In den USA gibt es in den Harry-Potter-Läden ab dem 28. Juli exklusive Merchandise-Artikel, und bei der Broadway-Aufführung von Harry Potter und das verwunschene Kind werden Tickets im Wert von 19 US-Dollar für ausgewählte Aufführungen ausgegeben.

Weltweit wurde ein Deal mit Snapchat abgeschlossen, der es den Nutzern ermöglicht, ihre Bitmojis an ikonischen Harry-Potter-Orten wie Platform Nine und Three-Quarters, dem Haus der Dursleys und mehr zu platzieren. Die Hauptattraktion ist die Rückkehr von Harry Potter und der Feuerkelch in die Kinos, um das 20-jährige Jubiläum des Films zu feiern.

