Warner Bros. wollte The Departed zu einem Franchise machen

The Departed brachte Martin Scorsese seinen einzigen Oscar für die beste Regie ein, außerdem gewann er den besten Film und das beste adaptierte Drehbuch. Mit Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Mark Wahlberg und anderen in den Hauptrollen konzentrierte er sich auf einen Undercover-Polizisten und einen Mafiaboss-Spion, der bei der Polizei arbeitet.

Während der Film als eigenständige Veröffentlichung viel Lob von Kritikern und Kinobesuchern erhielt, waren die Leute bei Warner Bros. nicht besonders glücklich, da sie wollten, dass The Departed der Beginn eines Franchise ist. Scorsese erinnerte sich daran, wie die Studioleiter versuchten, die Geschichte über ihr natürliches Ende hinaus zu verlängern.

Im Gespräch mit GQ sagte er: "Was sie wollten, war ein Franchise. Es ging nicht um eine moralische Frage, ob ein Mensch lebt oder stirbt." Er erinnerte sich daran, wie die Filmemacher bei den Testvorführungen sehr glücklich nach Hause gingen, während die Studioleiter nicht annähernd so begeistert waren. "Die Jungs aus dem Studio gingen und waren sehr traurig, weil sie diesen Film einfach nicht wollten. Sie wollten das Franchise. Das heißt: Ich kann hier nicht mehr arbeiten."

Scorsese ist ein bekannter Gegner von Franchises, nämlich den Superheldenfilmen, die wir in den letzten 15 Jahren an den Kinokassen gesehen haben. Glaubst du, dass er Recht hat, wenn er allem ausweicht, was mit Franchise zu tun hat?