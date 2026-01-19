Warner Bros. wird einen animierten Speedy-Gonzalez-Film drehen

HQ

Als Warner Bros. alles tat, um Coyote vs. Acme unter den Teppich zu kehren, obwohl er bereit war, mit der Öffentlichkeit zu teilen (und glücklicherweise nicht gelang), schien es ziemlich klar, dass der Produktionsriese wenig Vertrauen mehr in die Welt von Looney Tunes hatte. Dies ist jedoch offensichtlich nicht der Fall, denn nun wurde bekanntgegeben, dass ein neuer Looney Tunes Film in Entwicklung ist.

Der Film wird jedoch nicht Bugs Bunny oder Daffy Duck in der Hauptrolle spielen, sondern konzentriert sich auf die Speedster-Maus Speedy Gonzalez, wobei es sich um einen Animationsfilm von Warner Bros. Pictures Animation handelt.

Die Nachricht wurde erstmals von Regisseur Jorge R. Gutiérrez in einem Instagram-Beitrag angeteasert, in dem er schrieb: "Rate mal, welchen Film ich bei Warner Brothers Pictures Animation entwickle... Darauf folgte ein Artikel im The Hollywood Reporter, der bestätigte, dass der Film in Entwicklung ist, aber hinzufügte, dass noch keine Details zur Handlung vorliegen und kein Autor an das Projekt gebunden ist.

Kurz gesagt: Vorausgesetzt, dieser Film wird irgendwann Wirklichkeit, wird es noch Jahre dauern, da noch kein Drehbuch verfügbar ist und auch keine Hauptdarsteller bestätigt sind. Trotzdem, Ándale! Ándale! Arriba! Arriba!