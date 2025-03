Warner Bros. will Urheberrechtsklage vor der FilmpremiereSuperman einstellen

HQ

Kürzlich wurden Warner Bros. und DC mit heruntergelassenen Hosen erwischt, als aus heiterem Himmel eine Klage auftauchte und die Pläne bedrohte, den kommenden ersten großen Teil der DC Universe, Superman, in einigen ausgewählten Regionen auf der ganzen Welt zu veröffentlichen. Die Klage kam von Mark Peary, dem Neffen des verstorbenen Mitschöpfers der Figur, Joe Shuster, der im Januar versuchte, Warner Bros. und DC in Großbritannien, Kanada, Australien und Irland auf der Grundlage eines Urheberrechts gegen die Figur anzugreifen. Diese Klage könnte das Debüt des Films in diesen Regionen gefährden, und Warner Bros. hat eindeutig nicht vor, dass dies geschieht.

Variety merkt nun an, dass Warner Bros. diese Urheberrechtsklage ziemlich bald fallen lassen will, in der Annahme, dass Pearys Klage unbegründet ist, da seine Mutter, Jean Peavy, 1992 nach dem Tod von Shuster alle Rechte an Superman an DC abgetreten hat.

Der Anwalt von Warner Bros., Daniel Petrocelli, hat erklärt, dass "Pearys Klage in jeder Hinsicht scheitert" und dass das Abkommen über ausländische Rechte, das von derDickens provision in diesen Regionen und einigen anderen abgedeckt wird, die Warner Bros. und DC angeblich gebrochen haben, ebenfalls kein Risiko darstellt. Petrocelli fügt hinzu: "Es gibt keine Ausnahmeregelungen in dem maßgeblichen Abkommen von 1992 für ausländische Urheberrechte, geschweige denn für die Urheberrechte in den 10 Ländern, die Peary jetzt in der Klage behauptet."

Warner Bros. plant, die Klage bis zum 24. März fallen zu lassen, was deutlich vor der Premiere von Superman im Juli wäre. Unabhängig davon, was mit dieser Klage passiert, haben DC und Warner Bros. bald große Kopfschmerzen auf dem Weg, da Superman in weniger als einem Jahrzehnt, im Jahr 2034, gemeinfrei werden.