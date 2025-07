Warner Bros. will ein weiteres DC-Live-Service-Spiel machen

HQ

Die Versuchungen des Live-Service verfolgen Warner Bros. weiterhin wie die Green Goblin-Maske, da WB Games Montreal für ein weiteres Spiel einstellt, das die DC-IP mit einer "Live-Service-Strategie" nutzt.

Eine Stellenanzeige, die von Tech4Gamers aufgegriffen wurde, weist auf ein bevorstehendes Projekt bei WB Games Montreal hin, bei dem ein Executive Producer für das Team gesucht wird, wobei eine der Aufgaben darin besteht , "die Inhalte und die Live-Service-Strategie nach der Veröffentlichung zu überwachen und das kontinuierliche Engagement der Spieler sicherzustellen".

Das sagt uns nicht viel darüber, wie das Spiel aussehen würde. Live-Service kann alles sein, von einem Multiplayer-Shooter bis hin zu einem Einzelspieler-Spiel mit wiederholbaren Missionen und einem Battle Pass. Was uns dies jedoch sagt, ist, dass WB wieder auf dem Drahtseil des Live-Service wandelt, obwohl es mit Suicide Squad: Kill the Justice League so stark davon gefallen ist.

Mit dem Erfolg von Titeln wie Marvel Rivals ist es jedoch schwer zu verstehen, warum Live-Service für eine Führungskraft verlockend sein könnte, obwohl es jedes Mal ein Glücksspiel ist. Wenn du gehofft hast, dass der Flop von Suicide Squad: Kill the Justice League dazu führen könnte, dass mehr Einzelspieler-Erlebnisse in die Entwicklung gebracht werden, liegst du leider völlig falsch.