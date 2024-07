Warner Bros. will, dass Creed II-Regisseur I Am Legend 2 übernimmt

HQ

Es wurde lange gemunkelt, dass Will Smith und Francis Lawrence (die beim Original Regie führten) am Drehbuch für I Am Legend 2 arbeiteten und dass Lawrence Regie führen wird, nachdem er die Arbeit am kommenden Hunger Games Prequel abgeschlossen hat, aber jetzt scheint es, dass Warner Bros. jemanden finden will, der einspringt und das Projekt sofort übernimmt, und sie scheinen Creed II Regisseur Steven Caple Jr. zu jagen, der zuletzt hinter Transformers: Rise of the Beasts stand. Produzent Akiva Goldsman hat mit Deadline gesprochen.

"Goldsman verriet auf der Comic-Con am Wochenende auch, dass er nach einem Treffen mit Jordan und Smith auch einen zweiten Entwurf des Drehbuchs für I Am Legend 2 fertiggestellt hat. Goldsman bestätigte auch frühere Berichte, dass die Fortsetzung nach dem alternativen Ende des Originalfilms weitergehen würde. In diesem Ende, bevor Neville sich selbst opfert, erkennt er, dass diese Darkseekers eine gewisse Intelligenz und Gemeinschaft haben und sein Leben verschonen."

I Am Legend 2 ist in Arbeit, aber Sie müssen das Ende des ersten Films vergessen.

