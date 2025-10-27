Warner Bros. will, dass A Minecraft Movie die Oscars gewinnt

HQ

Warner Bros. hat ein ziemlich gutes Jahr hinter sich, wenn es um Kinostarts geht. Sünders and Weapons konnte an den Kinokassen und bei den Kritikern gut abschneiden, und auch wenn One Battle After Another den Speck in Bezug auf kaltes Geld nicht ganz nach Hause bringen konnte, sieht es immer noch so aus, als würde er bei den großen Preisverleihungen ein Anwärter sein.

Warner Bros. ist jedoch nicht ganz zufrieden damit, dass nur diese Filme möglicherweise auf der Oscar-Nominiertenliste stehen, da es sich darum bemüht, dass A Minecraft Movie bei den Academy Awards gewinnt. Auf einer For Your Consideration-Seite sehen wir, dass A Minecraft Movie nicht nur für Spezialeffekte oder eine der Auszeichnungen gepusht wird, die einige gute Filme bekommen können.

Jared Hess ist für die beste Regie nominiert. Jack Black ist als bester Hauptdarsteller nominiert. Black hatte mit Chicken Jockey eine Art Zeilenlesung des Jahres, aber ihn bei den Oscars gegen andere Schauspieler in besseren Filmen antreten zu lassen, fühlt sich wie eine Realität an, für die unser Universum noch nicht ganz bereit ist.

Glaubst du, dass A Minecraft Movie einen Oscar gewinnen sollte?