Warner Bros. verspricht, dass Rocksteady die versprochene Roadmap von Suicide Squad erfüllen wird

Suicide Squad: Kill the Justice League war und ist eine Katastrophe, und im Moment gibt es so wenige Spieler, dass es schwer vorstellbar ist, dass Rocksteady überhaupt die versprochene Content-Roadmap liefert. Dies wurde durch die Untersuchung von Jason Schreier nicht erleichtert, die ergab, dass das Spiel derzeit nur "einige Barebone-Unterstützungen erhält, definitiv nicht so viel wie ursprünglich geplant".

Aber jetzt hat Warner Bros. IGN endlich klargestellt, dass die aktuelle Roadmap von Rocksteady umgesetzt wird, so dass der Support nicht so schnell zurückgezogen wird:

Warner Bros. teilte IGN mit, dass Rocksteady das erste Jahr der Unterstützung von Suicide Squad: Kill the Justice League auslaufen wird, lehnte es jedoch ab, sich dazu zu äußern, was danach passiert. "Wir diskutieren noch nichts, was nicht angekündigt wurde", fügte ein Sprecher hinzu.

Wie es in der Erklärung des Sprechers heißt, wollen sie sich nicht über die Roadmap hinaus zum Support äußern, was natürlich die Frage aufwirft, wie wahrscheinlich es ist, dass das Spiel tatsächlich weiterläuft, nachdem sie die versprochenen Inhalte geliefert haben.