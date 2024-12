Warner Bros. verschiebt die Veröffentlichung von The Batman II auf 2027

HQ

Fans der The Batman-Franchise müssen sich erneut einen Tag im Kalender anstreichen, denn Warner Bros. hat bestätigt, dass The Batman II erst am 1. Oktober 2027 in die Kinos kommen wird, ein Jahr später als der zuvor verschobene Termin. Ursprünglich sollte die Fortsetzung 2025 in die Kinos kommen, wurde aber zunächst auf 2026 verschoben, und jetzt steht ihr ein weiterer Rückschlag bevor. Laut Variety wurde der Schritt gemacht, um den kommenden Film von Regisseur Alejandro González Iñárritu unterzubringen, in dem Tom Cruise die Hauptrolle spielen wird und der voraussichtlich im Oktober 2026 in die Kinos kommen wird.

Obwohl keine spezifischen Produktionsprobleme erwähnt wurden, scheint die Verzögerung damit zusammenzuhängen, dass Warner Bros. Platz für Iñárritus Projekt macht, das in der kommenden Preisverleihungssaison ein wichtiger Akteur sein könnte. In der Zwischenzeit haben sich auch andere Veröffentlichungstermine verschoben, wobei Mickey 17 nun für März 2025 und Sinners für April 2025 angesetzt ist. Während es für The Batman-Fans eine enttäuschende Nachricht ist, besteht die Hoffnung, dass die zusätzliche Zeit es Regisseur Matt Reeves ermöglicht, die Fortsetzung zu verfeinern und einen wirklich außergewöhnlichen Film abzuliefern.

Können wir angesichts der Tatsache, dass The Batman II nun im Jahr 2027 erscheinen soll, noch größere Überraschungen und Entwicklungen für das nächste Abenteuer des Dunklen Ritters erwarten?