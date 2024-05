Warner Bros. veröffentlicht morgen einen Beetlejuice Beetlejuice Trailer

HQ

Gute Nachrichten, Beetlejuice-Fans! Warner Bros. hat angekündigt, dass morgen ein neuer Trailer für den kommenden Beetlejuice Beetlejuice debütieren wird. Der Film, der dieses Jahr am 6. September in voller Länge erscheinen wird, wird am Donnerstag, den 23. Mai, einen zusätzlichen Blick darauf werfen, wo wir hoffentlich mehr von Michael Keatons berühmter und titelgebender Hauptfigur zu sehen bekommen.

Anlässlich des kommenden Trailers hat Warner Bros. auch ein neues Poster für den Film veröffentlicht, das uns einen Blick auf Beetlejuice und ein paar andere seltsame Dämonen gibt und uns mit dem sehr wörtlichen Slogan "You've waited an eternity for this" trifft.

Freust du dich auf mehr Beetlejuice?