Warner Bros. veröffentlicht ein weiteres Poster für The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

Das vergangene Wochenende war ein arbeitsreiches Wochenende für Unterhaltungs- und Popkultur-Fans, denn am Samstag fand der jährliche Batman Day und am Sonntag der jährliche Hobbit Day statt, an dem alles gefeiert wird, was mit Mittelerde zu tun hat.

Im Rahmen der Feierlichkeiten nahm sich Warner Bros. Pictures einen Moment Zeit, um ein neues Poster für den kommenden Animationsfilm The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim zu präsentieren, einen Film, der die berühmte Schlacht der legendären Reiter 200 Jahre vor den Ereignissen von The Lord of the Rings selbst dokumentiert und abdeckt.

Da der Film am 13. Dezember in die Kinos kommt, könnt ihr das neue Poster unten sehen.